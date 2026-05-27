Nach Besuch bei Vanessa: Tiger Woods kehrt in Reha zurück

Tiger Woods (50) ist zurück in seiner Reha-Klinik in der Schweiz. Zuvor hatte der Golfstar seinen Aufenthalt dort kurz unterbrochen, um nach Florida zu reisen – zu seiner Freundin Vanessa Trump (48), bei der kürzlich Brustkrebs diagnostiziert worden war. Wie das Magazin People berichtet, nutzte er die Zeit in den USA aber auch, um bei einem weiteren wichtigen Moment dabei zu sein: dem Highschool-Abschluss von Vanessas Tochter Kai, die ebenfalls Golf spielt. "Tiger flog zurück, um sich um einige Dinge zu kümmern und seiner Freundin Vanessa bei ihren gesundheitlichen Problemen beizustehen sowie für die Highschool-Abschlussfeier ihrer Golfer-Tochter Kai da zu sein", erklärte eine Quelle gegenüber People.

Vanessa hatte ihre Diagnose am 20. Mai in einem emotionalen Instagram-Post öffentlich gemacht. "Ich wurde vor Kurzem mit Brustkrebs diagnostiziert. Obwohl das keine Nachricht ist, die irgendjemand erwartet, arbeite ich eng mit meinem medizinischen Team an einem Behandlungsplan", schrieb sie. Außerdem bedankte sie sich bei ihren Ärzten für einen Eingriff, der zuvor in derselben Woche an ihr vorgenommen wurde. Laut einer Quelle bei People habe Tiger es für notwendig gehalten, bei ihr zu sein, als sie ihre Diagnose bekanntgab: "Er und Vanessa sind einander nah und teilen ihr Leben miteinander." Nun setze er seine Reha in der Schweiz fort. "Tiger sollte noch eine Weile im geplanten Programm bleiben. Es geht ihm gut und er ist auf dem Weg in eine gesündere Zukunft", so die Quelle weiter. Insider gegenüber Page Six ergänzten, er nehme die Behandlung ernst und konzentriere sich darauf, jeden Schritt seiner Rehabilitation zu gehen.

Tiger hatte sich im März nach einem Autounfall und einer darauffolgenden DUI-Anklage in die Schweizer Klinik begeben. Seitdem wartet er darauf, dass sein Fall vor Gericht geklärt wird. Trotz aller Turbulenzen sollen er und Vanessa, die seit März 2025 öffentlich ein Paar sind, als starke Einheit dastehen. "Sie lieben sich, und einander zu helfen, wenn es nötig ist, ist ein wichtiger Teil ihrer Beziehung. Das hat beide gestärkt – obwohl Vanessa von Anfang an eine starke Frau ist", heißt es dazu von einer Quelle gegenüber People.

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Imago Tiger Woods bei einer Pressekonferenz in Pacific Palisades, März 2026

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

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Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025