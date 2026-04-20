Zurück auf den Golfplatz? Tiger Woods nimmt Genesung ernst

Nach seiner Festnahme wegen Fahrens unter dem Einfluss von Medikamenten und dem anschließenden Rückzug aus der Öffentlichkeit gibt es jetzt neue Hoffnung für Tiger Woods (50): Der 50-jährige Golfstar soll trotz allem entschlossen sein, auf den Golfplatz zurückzukehren. Wie People unter Berufung auf einen Insider berichtet, zieht der Sportler seine Behandlung konsequent durch – und genau der Wunsch, wieder Golf zu spielen, soll ihm dabei als wichtige Motivation dienen. Vier Tage nach seiner Festnahme am 27. März hatte Tiger in einem Statement auf X angekündigt, sich für eine gewisse Zeit in Behandlung zu begeben und seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.

Laut People tue Tiger "alles Notwendige, um sich körperlich und geistig gut zu fühlen". "Er weiß, dass er seine Probleme überwinden und auch mit den Schmerzen umgehen muss – nicht nur die vom Golfspielen, sondern auch die aus seinem normalen Fitnessprogramm", wird die Quelle zitiert. Dabei sei er nicht auf sich allein gestellt: "Die Menschen um ihn herum unterstützen ihn, sowohl persönlich als auch beruflich. Das alles hilft ihm, es durchzustehen." Ein weiterer Insider bestätigte dem Magazin, dass der Golfprofi "immer noch Golf in sich hat" und sogar Turniere wie die Masters ein Thema seien – auch wenn Verletzungen und sein Alter die Rückkehr "schwieriger" gemacht hätten.

Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung am 27. März war Tiger auf einer zweispurigen Straße in der Nähe seines Hauses auf Jupiter Island in Florida mit seinem Range Rover verunglückt. Behörden stellten zwei Hydrocodon-Tabletten in seiner Hosentasche fest und beobachteten laut einem Haftbefehl mehrere Anzeichen von Beeinträchtigung. Ein Alkoholtest fiel negativ aus – die Behörden gehen jedoch davon aus, dass Tiger möglicherweise durch Medikamente beeinträchtigt war. Rund um das laufende Strafverfahren ist inzwischen auch ein juristischer Streit über die Herausgabe seiner Rezeptunterlagen entbrannt: Die Staatsanwaltschaft will Einblick in die Unterlagen einer Apotheke in Palm Beach erhalten, während sein Anwalt Einspruch eingelegt und auf das Recht seines Mandanten auf Privatsphäre gepocht hat.

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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Getty Images Tiger Woods, August 2022