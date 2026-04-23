Angst vor Leaks: Tiger Woods und Vanessa entlassen Personal

Seit seiner Verhaftung wegen Fahrens unter Drogeneinfluss Ende März zieht sich Golfprofi Tiger Woods (50) immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Nun soll er gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Trump (48) sogar Angestellte entlassen haben – aus Angst vor Indiskretionen gegenüber der Presse. Laut Page Six ist Vanessa regelrecht "paranoid wegen Leaks" und "war verärgert über die Berichterstattung" rund um Tigers Festnahme. Obwohl das Paar keinen besonders großen Mitarbeiterstab beschäftigt, soll es diesen nun bewusst verkleinern, um den Kreis der Eingeweihten so eng wie möglich zu halten.

Hintergrund ist Tigers spektakuläre Festnahme: Der Sportler war Ende März nach einem Autounfall in Florida verhaftet worden. Ein Atemalkoholtest fiel zwar negativ aus, doch nach einem Feldsobrietätstest stuften die Beamten ihn als durch Drogen beeinträchtigt ein. Laut Polizeibericht wurde bei ihm das Schmerzmittel Hydrocodon gefunden, zudem soll er stark geschwitzt und gerötete Augen gehabt haben. Tiger plädierte später auf nicht schuldig in den Punkten Trunkenheit am Steuer mit Sachschaden und Verweigerung eines rechtmäßigen Tests. Kurz darauf meldete er sich auf X zu Wort und kündigte an, sich in Behandlung zu begeben und vorerst eine Golf-Pause einzulegen. Ein Richter erlaubte ihm zudem, für eine intensive stationäre Therapie ins Ausland zu reisen, nachdem sein Anwalt in Gerichtsdokumenten auf die besondere medizinische Situation und die starke öffentliche Aufmerksamkeit hingewiesen hatte.

Tiger und Vanessa sind seit Ende 2024 ein Paar. Vanessa war zuvor mit Donald Trump Jr. (48), dem ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump (79), verheiratet – die beiden trennten sich 2018 nach mehr als einem Jahrzehnt Ehe. Tiger selbst ist Vater von zwei Kindern aus seiner geschiedenen Ehe mit Elin Nordegren (46). Der Golfstar, der zu den erfolgreichsten Sportlern seiner Generation zählt, hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach mit gesundheitlichen Problemen und persönlichen Tiefpunkten zu kämpfen. Nun versuchen die beiden, ihren Alltag ohne großes Umfeld an Mitarbeitern zu bewältigen, während Tiger fernab des Rampenlichts an seiner Gesundheit arbeitet.

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017

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Imago Tiger Woods bei einer Pressekonferenz in Pacific Palisades, März 2026

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