Nach Entzug in der Schweiz: Tiger Woods wieder in den USA

Tiger Woods (50) ist wieder zurück in den USA! Nach mehreren Wochen in einer exklusiven Luxusreha in der Schweiz wurde der Golfstar nun erstmals wieder öffentlich gesichtet. Paparazzi-Bilder, die unter anderem von TMZ veröffentlicht wurden, zeigen den 50-Jährigen, wie er am Mittwochnachmittag aus seinem Privatjet am Flughafen von Palm Beach steigt. Mit ernstem Blick, ohne ein Lächeln, läuft Tiger wortlos über das Rollfeld – nur sein Hund trottet dicht an seiner Seite mit. Der Aufenthalt in Europa ist damit beendet, doch in Florida wartet bereits der nächste große Brocken auf den Sportler: das laufende Verfahren wegen Fahrens unter Einfluss.

Tiger hatte sich Anfang April in eine teure Klinik in der Schweiz zurückgezogen. Zuvor war er Ende März in Jupiter im US-Bundesstaat Florida in einen Unfall verwickelt gewesen: Sein Auto hatte sich überschlagen, kurz darauf wurde er wegen Fahrens unter Einfluss festgenommen. Vor Gericht erklärte Tiger laut TMZ, er habe Sorge gehabt, sich in den Vereinigten Staaten nicht unbeobachtet behandeln lassen zu können – deshalb der Schritt nach Europa. Ein Richter hatte ihm diesen Plan genehmigt und den Weg zur Schweiz damit freigemacht. Während Tiger nun zwar physisch wieder zuhause ist, geht der juristische Ärger in Florida weiter: Die Anklage läuft, die Termine am Gericht stehen noch bevor.

Besonders heikel ist für den Sportler die Frage nach seinen Medikamenten. Laut TMZ wollten Tigers Anwälte verhindern, dass die Staatsanwaltschaft Einblick in seine verschreibungspflichtigen Arzneimittel erhält. Diesen Antrag lehnte der zuständige Richter jedoch ab: Die Ermittler dürfen nun nachprüfen, welche Medikamente Tiger am Tag des Unfalls eingenommen haben soll. Der Richter schränkte den Zugriff allerdings ein – die Informationen dürfen nur von Personen eingesehen werden, die direkt mit dem Verfahren zu tun haben. Neben dem DUI-Vorwurf muss sich der zweifache Vater außerdem dafür verantworten, dass er nach dem Crash eine Urinprobe verweigert hat. Zu seinem aktuellen Gemütszustand oder zu den Wochen in der Schweizer Klinik hat Tiger bislang nichts öffentlich gesagt.

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Imago Tiger Woods bei einer Pressekonferenz in Pacific Palisades, März 2026

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017