Katie Prices Ex Dane Bowers stichelt gegen ihre Ehe mit Lee

Bei einer exklusiven Vorführung ihrer neuen Dokumentation "Katie Price: Nothing to Hide" hat Katie Price (48) pikante Details aus ihrem Liebesleben ausgeplaudert. Dabei ließ die britische Realityikone, die mit ihren Beauty-OPs regelmäßig polarisiert, auch eine saftige Spitze ihres Ex-Freundes Dane Bowers (46) gegen ihren jetzigen Ehemann Lee Andrews nicht unerwähnt. Nachdem bekannt wurde, dass Katie den Bauarbeiter bereits zehn Tage nach dem Kennenlernen geheiratet hatte, meldete sich Dane wohl völlig überraschend mit einer Nachricht – und bat sie, die Ehe als Unsinn abzutun. Die Reaktion des Publikums war eindeutig: Gelächter füllte den Saal – und auch Katie konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Der Sänger soll geschrieben haben: "Bitte sag mir, dass dieser Unsinn mit Lee ein großer Haufen Quatsch ist?" Für Katie war das offenbar keine böse Überraschung, denn sie sprach bei der Vorführung auch darüber, was Dane ihr einmal bedeutet hatte. "Er war die Liebe meines Lebens", verriet sie dem Mirror zufolge offen. Die beiden waren von 1998 bis 2000 ein Paar. Katie, die nach turbulenter Zeit nun wieder glücklich zu sein scheint, erinnerte sich auch liebevoll an das erste Aufeinandertreffen bei einer Filmpremiere: "Unsere Blicke haben sich einfach getroffen." Und an die Anfänge ihrer Beziehung: "Von Anfang an lief alles reibungslos. Ich erinnere mich, dass ich seine Musik geliebt habe." Die Romanze endete schließlich schmerzhaft – Katie soll nach der Trennung im Jahr 2000 sogar eine Überdosis genommen haben, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Neben Dane kommt in der Dokumentation auch Sänger Gareth Gates (41) zu Wort, der 2002 eine kurze Affäre mit Katie hatte. Berichten zufolge verlor er damals seine Jungfräulichkeit mit ihr – er war 17, sie 23 und mit ihrem ersten Kind Harvey schwanger. Danach hatten die beiden jahrelang Streit, da Gareth die Beziehung zunächst öffentlich abstritt. Gegenüber dem Branchenblatt erklärte er, wie schockiert er damals war, als intime Details an die Presse gelangten: "Ich habe nie über Beziehungen gesprochen. Ich glaube, dass Beziehungen zwischen zwei Menschen sind, und ich konnte nicht glauben, dass jemand Geschichten über sehr, sehr intime Details verkauft." Die Doku scheint nun für beide eine Art Aufarbeitung zu sein. Katie, die mit Lee einen Kinderwunsch hegt, beschrieb das Wiedersehen nach 25 Jahren so: "Er hatte gedacht, ich hätte etwas getan, was ich gar nicht getan habe, und jetzt erfährt er, dass es wirklich nicht ich war."

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Getty Images Dane Bowers, Musiker

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026