Nach ihrer Lippen-OP: Katie Price sorgt für Entsetzen am Set

Mit blutunterlaufenen Lippen und sichtbaren Verletzungen im Gesicht erschien Katie Price (48) am Set der ITV2-Realityshow "The Princess Diaries" – und sorgte damit für blankes Entsetzen bei Cast und Crew. Die 48-jährige Britin hatte sich Mirror zufolge kurz zuvor in Brüssel einer Korrektur-OP an ihren Lippen unterzogen, bei der Narbengewebe entfernt wurde, das sich durch migriertes Lippenfiller gebildet hatte. Trotz frischer Schwellungen und Blutergüsse ließ es sich Katie nicht nehmen, am Set der Show ihrer Tochter Princess Andre (18) aufzutauchen.

Laut einem Insider, der gegenüber The Sun sprach, war die Reaktion der Beteiligten eindeutig: "Cast und Crew waren entsetzt. Sie sah wirklich schlimm aus. Princess ist die Eskapaden ihrer Mutter gewöhnt, aber viele andere waren wirklich schockiert." Zudem habe der Auftritt für Gesprächsstoff gesorgt: "Es wirkte wie ein Aufmerksamkeits-Manöver, damit die Leute über sie reden – als könnte sie es keine Sekunde ertragen, nicht im Rampenlicht zu stehen", so die Quelle weiter. Katies Sprecherin stellte die Situation allerdings ganz anders dar: "Katie hatte viel Spaß beim Dreh und hat eine sehr positive Beziehung zur Crew aufgebaut. Sie bleibt fokussiert auf ihre Arbeit und ihre Verpflichtungen."

Katie selbst hatte ihre Fans von Anfang an offen über den Eingriff informiert und die unmittelbaren Ergebnisse in den sozialen Medien geteilt. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" hatte sie ihrer Schwester Sophie erzählt, dass der Eingriff ohne Vollnarkose stattfinden würde: "Ich mache das wach, ohne Betäubungsmittel ... fahre nach Brüssel, weil es gemacht werden muss." Auf Instagram wandte sie sich danach direkt an ihre Fans: "Hey Leute, ja, bevor ihr anfangt – ich weiß, wie ich aussehe. Gestern war ich in Brüssel und habe mir das ganze Narbengewebe aus den Lippen entfernen lassen, sie sind gerade wirklich geschwollen." Außerdem kündigte sie an, sich auch an ihrer Nase operieren lassen zu wollen. In "The Princess Diaries" soll Katie in den kommenden Folgen eine tragende Rolle spielen – in der ersten Staffel war sie noch nicht vor der Kamera zu sehen.

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Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

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Instagram / katieprice Katie Price, Juni 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar