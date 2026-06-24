Konto wurde leergeräumt: Neue Details zu Jana Azizis Ehe-Aus

Das Ehe-Aus von TV-Moderatorin Jana Azizi und Triathlet Johann Ackermann (42) zieht immer weitere juristische Kreise. Nicht nur ihr Ex-Mann, auch dessen Vater musste sich vor Gericht verantworten. Nach Informationen von Bild soll sich der Schwiegervater nach der Trennung des Paares ohne Zustimmung der TV-Moderatorin insgesamt mehr als 91.000 Euro von ihrem Konto überwiesen haben. Zunächst 82.880 Euro, wenige Wochen später noch einmal 8.580 Euro. Das Landgericht Darmstadt hat laut dem Blatt geurteilt: Der Vater habe angeblich "wissentlich und willentlich das Eigentum der Klägerin verletzt" und muss ihr die 91.460 Euro zuzüglich Verzugszinsen zurückzahlen – insgesamt also knapp 100.000 Euro.

Dem Magazin zufolge war der Zugriff auf das Konto möglich, weil der Schwiegervater während der Ehe die Finanzen des Paares verwaltete und dafür Zugang zum Online-Banking hatte. Vor Gericht argumentierte er, die Überweisungen seien "nur zur Sicherheit" gewesen. Außerdem stellte er laut der Zeitschrift Forderungen auf Honorar für buchhalterische Tätigkeiten, Darlehensrückzahlungen und Kosten für eine Hochzeitsparty. Das Geld wollte er zurückschicken, wenn Jana ihm gewisse Gegenstände ihres Ex-Mannes herausgibt. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Über seinen Anwalt teilte der Vater gegenüber dem Blatt mit: "Ich habe im Rahmen meiner Bankvollmacht gehandelt und Sicherungsmaßnahmen für vorhandene Forderungen getroffen. Deshalb haben wir gegen das Urteil Berufung eingelegt."

Jana und Johann hatten sich 2023 das Jawort gegeben und 2024 gemeinsam auf Mallorca eine neue Heimat gefunden. Die Trennung folgte bereits kurz darauf. In dem Zusammenhang war Johann wegen häuslicher Gewalt zu 56 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Ein Vorfall im Februar 2025 in der gemeinsamen Wohnung soll der Auslöser gewesen sein, als es während eines Gesprächs über eine von Jana gewünschte Trennung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Johann wies die Vorwürfe zurück und legte ebenfalls Berufung ein.

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Getty Images Jana Azizi, "Explosiv"-Moderatorin

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Instagram / jana_azizi Jana Azizi und Johann Ackermann im März 2023 in Thailand

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Imago Jana Azizi und Johann Ackermann bei der Bunte BMW NIGHT in Düsseldorf, September 2024