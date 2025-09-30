Daran scheiterte die Ehe von Jana Azizi & Johann Ackermann

Jana Azizi und Johann Ackermann haben im März dieses Jahres ihre Trennung bekannt gegeben. Die Moderatorin hatte mit ihrem Ehemann im vergangenen Jahr den großen Schritt gewagt und war nach Mallorca ausgewandert, um sich ihren Traum vom Leben am Meer zu erfüllen. Doch nun ist die Beziehung der beiden Geschichte. Im Prominent!-Interview erklärte Jana, dass die neuen Herausforderungen, die eine solche Auswanderung mit sich brachte, letztendlich zu Differenzen führten. "So eine Auswanderung stellt dich als Paar noch mal vor andere Herausforderungen. Die haben wir zum Teil auch gut gemeistert, aber dann kommen noch ein paar Sachen dazu. Man stellt sich das immer anders vor und wünscht sich das auch anders. Aber ich glaube, es ist auch eine Qualität zu erkennen, wenn Dinge dann auch vorbei sind", so die 36-Jährige.

Neben den Anforderungen des Neuanfangs in einem anderen Land spielte offenbar auch eine veränderte Lebensplanung eine Rolle in der Trennung der beiden. Während Johann inzwischen eine neue Partnerin gefunden haben soll, genießt Jana ihre Rückkehr in ihr Single-Leben und setzte auf der Wiesn in München ein klares Zeichen: "Schleife ist links und das ist auch gut so." Trotz allem blickt Jana dankbar auf die vergangenen Jahre zurück: "Ich bin super dankbar für alles, was ich erleben durfte, aber es war auch der richtige Moment, dann zu gehen."

Schon kurze Zeit nach Bekanntgabe der Trennung zeigte sich die Moderatorin erstaunlich gelassen. "Mir geht's gut", stellte Jana gegenüber RTL klar und versprühte Zuversicht. Liebeskummer schien für sie laut eigenen Worten kein Thema zu sein. Statt in alten Erinnerungen zu schwelgen, konzentrierte sie sich voll und ganz auf ihr eigenes Wohl: Durch Sport, gesunde Ernährung und positive soziale Kontakte fand sie ihren ganz persönlichen Ausgleich. "Ich bin generell jemand, der total viel Energie hat, und ich habe, glaube ich, die richtigen Ventile für mich gefunden", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / jana_azizi Jana Azizi und Johann Ackermann im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jana_azizi Jana Azizi, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Azizi, November 2022