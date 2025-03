Ein Jahr nach Hochzeit: Jana Azizi und Ehemann wohl getrennt

Jana Azizi und Johann Ackermann sollen wieder getrennte Wege gehen – und das nur rund ein Jahr nach ihrer traumhaften Hochzeit. Laut Bild-Informationen sind die Moderatorin und der Triathlet seit einigen Wochen kein Paar mehr. Weder die TV-Bekanntheit noch der Sportler äußerten sich bislang zu ihrem mutmaßlichen Liebes-Aus – mögliche Gründe sind also unklar. Allerdings zeigt sich Jana auf ihren neuesten Fotos im Netz bereits ohne ihren Ehering, was ein klares Indiz für die Trennung ist.

Um ihrem Ehemann nahe zu sein, hatte Jana erst im Sommer vergangenen Jahres ihr Leben in Deutschland – inklusive ihrer Tätigkeit bei RTL – hinter sich gelassen und war mit ihm und ihren zwei Katzen nach Mallorca gezogen. Doch das Glück hielt offenbar nicht lange. Jana soll mittlerweile aus ihrem gemeinsamen Zuhause ausgezogen sein – beide leben laut der Zeitung nun getrennt auf der Baleareninsel.

Die Trennung von Johann ist nicht die erste, die Jana mit einem Profisportler durchmacht. In der Vergangenheit war sie bereits mit dem Fußballtrainer Martin Schmidt und später mit dem Tennisspieler Andreas Mies in längeren Beziehungen, bevor sie Johann kennenlernte. Mit dem Triathleten war sie seit Herbst 2021 ein Paar, die Verlobung der beiden folgte im Jahr 2022. Im Herbst 2023 fand dann ihre Hochzeit in Kroatien statt, die sie mit knapp 100 Gästen feierten. Doch so schnell die Liebesgeschichte begann, so abrupt scheint sie jetzt geendet zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jana_azizi Jana Azizi und Johann Ackermann im März 2023 in Thailand

Anzeige Anzeige

Instagram / jana_azizi Jana Azizi, Januar 2025

Anzeige Anzeige