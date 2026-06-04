Hat häusliche Gewalt zum Ehe-Aus von Jana Azizi geführt?

Für Jana Azizi hat das Ehe-Aus mit Johann Ackermann offenbar nun auch ein juristisches Nachspiel: In Palma de Mallorca soll der frühere Triathlet wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden sein, wie Bild berichtet. Demnach ging es um einen Vorfall im Februar 2025 in der gemeinsamen Wohnung auf Mallorca, bei dem es während eines Gesprächs über eine von Jana gewünschte Trennung zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Das Gericht soll laut dem Bericht zu dem Schluss gekommen sein, dass Johann seine damalige Ehefrau angegriffen habe. Für die Moderatorin endete die Beziehung damit nicht nur privat, sondern jetzt wohl auch vor Gericht mit einem Urteil.

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll der Sportler zu 56 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden sein. Dazu kommen ein zweijähriges Kontakt- und Näherungsverbot sowie ein Waffenverbot. Jana soll ihren Ex unmittelbar nach dem Vorfall angezeigt haben, während auch er im Verlauf des Verfahrens Anzeige erstattete. Vor Gericht wurden dem Bericht zufolge Atteste zu Verletzungen auf beiden Seiten vorgelegt. Das Gericht soll jedoch davon ausgegangen sein, dass Johanns Verletzungen auf Janas Abwehrreaktion zurückzuführen seien. Die TV-Moderatorin wurde vollständig freigesprochen. Johann erklärte gegenüber Bild: "Ich weise diese Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Das Urteil ist nicht rechtskräftig – ich habe Berufung eingelegt, das Verfahren ist offen."

Jana und Johann hatten 2023 geheiratet und waren 2024 gemeinsam nach Mallorca ausgewandert, um sich ihr Traumleben am Meer zu erfüllen. Ihre Trennung hatten sie im März 2025 öffentlich gemacht. Im September vergangenen Jahres danach hatte Jana im Prominent!-Interview noch davon gesprochen, dass die Auswanderung ihre Ehe vor neue Herausforderungen gestellt habe. Umso schwerer wiegt nun, was sich hinter den Kulissen abgespielt haben soll und jetzt vor einem spanischen Gericht verhandelt wurde.

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Imago Jana Azizi und Johann Ackermann bei der Bunte BMW NIGHT in Düsseldorf, September 2024

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Getty Images Jana Azizi, November 2022

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