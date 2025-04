So geht es Moderatorin Jana Azizi nach plötzlichem Ehe-Aus

Jana Azizi scheint nach ihrer überraschenden Trennung von Johann Ackermann wieder in der Spur zu sein. Die Ex-RTL-Moderatorin sprach im Rahmen der Balance Boost Days in Konstanz erstmals offen über ihre aktuelle Lebenssituation. "Mir geht's gut!", sagte sie kurz und knapp gegenüber RTL. Nach nicht einmal zwei Jahren Ehe war Anfang März bekannt geworden, dass sich die 36-Jährige und der ehemalige Triathlet getrennt haben. Bei Jana, die für die Liebe sogar nach Mallorca zog, ist aber von Liebeskummer offenbar keine Spur.

Die Moderatorin lenkt sich mit neuen beruflichen und privaten Projekten ab und will sich stattdessen voll und ganz auf sich selbst konzentrieren. Besonders Sport spielt dabei eine zentrale Rolle. "Ich bin generell jemand, der total viel Energie hat, und ich habe, glaube ich, die richtigen Ventile für mich gefunden", erklärte Jana im Interview. Durch Sport könne sie nicht nur ihre Energien bündeln, sondern auch zur mentalen Balance finden. Zudem schwört sie auf eine Kombination aus ausreichend Schlaf, gesunder Ernährung und positiven sozialen Kontakten, die, wie sie sagt, einen entscheidenden Einfluss auf ihr Wohlbefinden haben.

Jana und Johann waren seit 2022 ein Paar und hatten schließlich im Herbst 2023 geheiratet. Die Liebe war ursprünglich so groß, dass die Moderatorin ihren Job sowie ihr Leben in Deutschland aufgab und mit dem ehemaligen Triathleten auf Mallorca neu anfing. Doch der Traum vom gemeinsamen Glück hielt nicht lange. Für Johann, der die Trennung als "unfassbar" empfand, scheint das plötzliche Ende schwerer zu wiegen als für Jana, die weiterhin positiv in die Zukunft schaut.

Getty Images Jana Azizi und Johann Ackermann im April 2022 in Düsseldorf

Getty Images Jana Azizi, November 2022

