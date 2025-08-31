Diese Moderatorin ist Calvin Kleinens Promi-Crush

Realitystar Calvin Kleinen (33) hat sein Herz an die Moderatorin Jana Azizi verloren. Beim Format "Ein Promi ein Joker" von RTL verriet er, dass ihr Aussehen ihn schlichtweg umhaut: "Ich find’ die Hammer. Das ist unfassbar. Ich finde die so schön. Das ist unglaublich." Doch während Calvin über das Aussehen der frisch getrennten Jana ins Schwärmen geriet, räumte er auch ein, dass sein Image ihm bei Frauen des Öfteren im Weg steht. "Leute, die mich kennen oder sich für mich interessieren, die wissen, das ist alles okay oder ich bin ein Guter", betonte er.

Dennoch wird sein Ruf nicht überall positiv aufgenommen: "Natürlich bin ich da mit meinem Image vorbelastet, vor allem bei Frauen, die sich nicht so genau damit auseinandersetzen." So scheint auch Jana nicht vor möglichen Vorurteilen gefeit zu sein, denn wie Calvin verriet, gingen bei ihr leider die Alarmglocken an. Trotz allem gibt sich der Realitystar optimistisch, schließlich hat er in seinem Leben bereits einiges erreicht: Neben seiner Tätigkeit als Partysänger verfügt Calvin nach eigenen Angaben über drei Eigentumswohnungen, auch wenn er derzeit noch im "Hotel Mama" lebt.

Privat zeigt sich Calvin oft von einer unbeschwerten Seite. Bekannt für seine humorvolle Art und sein loses Mundwerk, hat der Realitystar in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er trotz seines Images ein bodenständiger Typ sei. Dass er nun sein Interesse an Jana deutlich gemacht hat, zeigt eine andere, romantische Facette von ihm. Ob er damit bei der Moderatorin punkten kann, bleibt vorerst offen.

Calvin Kleinen beim Opening der 27. Venus Berlin

Jana Azizi, Januar 2025

Calvin Kleinen bei "Ex on the Beach", 2025

