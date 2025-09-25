Nervös: Calvin Kleinen trifft auf seine Traumfrau Jana Azizi

Beim Wiesn-Bummel von Cathy Hummels (37) kam es zu einem aufregenden Moment: Realitystar Calvin Kleinen (33) traf endlich auf seinen großen Schwarm, die Moderatorin Jana Azizi. Schon zuvor hatte er laut RTL öffentlich geschwärmt, dass sie ihm den Schlaf raube, und jetzt bekam er die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen. Sichtlich nervös begab sich der sonst so selbstbewusste Frauenheld auf die Suche und konnte schließlich einen kurzen gemeinsamen Moment mit Jana erhaschen. "Trinken wir gleich einen?", fragte Calvin zaghaft, woraufhin Jana schmunzelnd ihre Vorliebe für Wein einräumte.

Calvins Anspannung war während des Treffens kaum zu übersehen, doch seine charmante Seite kam durchaus an. Jana zeigte sich von seiner Offenheit beeindruckt, blieb jedoch zurückhaltend. Sie beschrieb ihn als charmanten Kerl, ließ aber offen, ob sie sich mehr vorstellen könne. Für Calvin selbst war die Begegnung dennoch ein Erfolg, denn Jana vermittelte laut ihm den Eindruck, ihn trotz seines Rufes für einen Drink näher kennenlernen zu wollen. Auf die Frage, wie er seinen Auftritt einschätze, meinte Calvin erleichtert: "War ok, ich kann nicht klagen."

Der Realitystar hat in der Vergangenheit bereits häufiger betont, wie fasziniert er von Jana ist. Dabei äußerte er auch, dass sein Image manchmal hinderlich sein könnte. Calvin, der durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten bekannt wurde, hat sich als offener und ehrlicher Typ präsentiert, der in Liebesdingen jedoch nicht immer leicht hat. Ob seine offensichtliche Schwärmerei von Jana Azizi tatsächlich der Beginn einer Liebesgeschichte wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Dieser Moment wird ihm sicher lange im Gedächtnis bleiben!

Collage: ActionPress, Getty Images Collage: Calvin Kleinen und Jana Azizi

Getty Images Jana Azizi, November 2022

RTL Calvin Kleinen bei "Ex on the Beach", 2025