Nach Beauty-Hate: Vanessa Brahimi ist kaum wiederzuerkennen

Vanessa Brahimi zeigt sich nach der Beauty-Kritik rund um ihre Teilnahme bei "Prominent getrennt" jetzt mit einem komplett veränderten Look. Die Realitystar-Bekanntheit, die zuletzt während der Ausstrahlung von Prominent getrennt heftige Kritik an ihrem Look einstecken musste, zeigt sich jetzt mit einem komplett neuen Style: Ihre ehemals pechschwarzen Haare wurden zu einem dunkelbraunen Ton mit hellen Highlights umgefärbt, dazu kommen Tape-Extensions, ein dezenteres Make-up und künstliche Sommersprossen. Auch ein Augenbrauenlifting gehörte zu ihrer Beauty-Transformation.

In ihrer Instagram-Story macht die Influencerin kein Geheimnis daraus, wie glücklich sie mit der Typveränderung ist. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit so einer krassen Veränderung hier rausgehen werde. Wie schön sind bitte diese Farben geworden. Und einfach dieses ganze Ergebnis. Ich bin sprachlos. Wirklich. Mir fehlen einfach so krass die Worte. Ich finde, ich sehe irgendwie aus wie ein anderer Mensch." Sie erzählt weiter, dass sie eigentlich davon ausgegangen sei, dass sie beim Friseur wieder mit sehr dunklen Haaren hinausgehen würde, doch ihre Friseurin Rosa habe alle Erwartungen "komplett übertroffen". Ergänzt wird der neue Style durch ein Augenbrauenlifting und fein gestochene Freckles, die Vanessa (26) bereits kurz zuvor auf Instagram gezeigt hatte.

Zu Vanessas Post zu ihrem neuen Look häufen sich positive Reaktionen in der Kommentarspalte. So findet "Prominent getrennt"-Mitstreiterin Vanessa Nwattu: "Wow, wie schön! Steht dir sogar besser, finde ich." Mit dieser Meinung steht die Ex von Aleksandar Petrovic (35) nicht alleine da. "Wow, steht dir unglaublich gut", "Die helleren Haare geben dir ein viel feineres Gesicht, richtig schön" lauten nur einige der begeisterten Kommentare. Dass Vanessa mit Unsicherheiten rund um ihr Aussehen zu kämpfen hat, ist kein Geheimnis. Auf TikTok hatte sie sich bereits öffentlich gegen die Kritik an ihrem Haaransatz und ihrem Concealer gewehrt, die während der Ausstrahlung von "Prominent getrennt" viral gegangen war. Viele Kommentare hatten ihren Look in der Sendung ins Lächerliche gezogen. Mit ihrem Makeover scheint die Influencerin nun einen Neustart gewagt zu haben – und zeigt sich dabei so offen wie selten.

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi im Juni 2026

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"