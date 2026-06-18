Hatte "Prominent getrennt"-Germain was mit Vanessa Brahimi?

In der achten Folge von Prominent getrennt gibt es mächtig Zündstoff: Germain Wolf (25) zieht gemeinsam mit seiner Ex Jessica Hnatyk (25) als Nachzügler in die Villa ein – und trifft dort auf ein bekanntes Gesicht. Denn Vanessa Brahimi, besser bekannt als Nessi, ist bereits im Haus. Im Einzelinterview lässt Germain dann eine kleine Bombe platzen: Er kennt Nessi bereits von einem früheren Aufeinandertreffen, von dem Jessica offenbar bis heute nicht weiß.

"Nessi und ich haben uns mal im Klub auf einer Party kennengelernt. Jessi weiß das nicht, wenn sie das herausfindet, wird sie wohl sagen 'Ih, du bist so eklig, das war ja klar'", verrät Germain in der Sendung. Ob die Begegnung während seiner Beziehung mit Jessica stattfand, lässt er dabei offen. Pikant ist das Ganze jedoch besonders deshalb, weil das Thema Untreue beim Einzug des Paares ohnehin schon eine Rolle spielt.

Schon kurz nach seinem Einzug stritt das Ex-Paar nämlich bereits über das Thema Seitensprung. Als die beiden sich bei den anderen vorstellen sollten, erklärte Germain: "Wir haben uns bei Ex on the Beach kennengelernt, danach hatten wir eine Kennenlernphase, da bin ich fremdgegangen... Sagt sie." Daraufhin wetterte Jessi: "Das waren vier Monate. Wir haben vier Monate gedatet und der Typ hat mehrfach mit einer anderen Frau geschlafen. Ist das Fremdgehen oder ist das kein Fremdgehen?"

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Collage: Imago, Imago Germain Wolf und Vanessa Brahimi Collage

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RTL Germain Wolf bei "Prominent getrennt"

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Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Reality-TV-Sternchen