Mieser Ruf? Das hält "Prominent getrennt"-Tanina von Vanessa

Tanina Arambasic ist aktuell bei Prominent getrennt zu sehen. Dort bewohnt sie die Villa der Verflossenen zusammen mit ihrem Ex Fabian Hesdahl, aber auch mit anderen Realitystars, darunter auch Vanessa Brahimi. Vanessa wurde durch Das Sommerhaus der Normalos bekannt und sorgt seither mit ihrer extrovertierten Art in der Reality-Bubble für viel Aufsehen. In einem Clip auf TikTok äußert sich Tanina nun dazu, welchen Eindruck Vanessa auf sie gemacht hat. "Die Frau kommuniziert offen und ehrlich, dass sie Realitystar werden möchte. Wie wird man Realitystar? Indem man polarisiert", erklärt die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit. Sie findet, die charakterlichen Unterschiede zwischen den Kandidaten brächten Schwung in die Show.

Dennoch war sie sich dem Ruf, der Vanessa vorauseilt, durchaus bewusst – und ließ sich zunächst davon beeinflussen. "Ich war am Anfang total eingeschüchtert von ihr. Nicht von ihrer Person, sondern weil mir alle eingeredet haben: 'Pass bei ihr auf, sie wird dich manipulieren, sie ist nicht ehrlich.' Nur Negatives", erinnert sich Tanina. Die DJane habe jedoch beschlossen, sich ein eigenes Bild von ihrer Mitstreiterin zu machen. "Sie ist vielleicht nicht 08/15 [...] und ja, sie haut raus. Ich kann verstehen, dass sie viele Leute triggert", meint Tanina, gibt jedoch zu bedenken: "Vanessa war die erste Person da drinnen, die mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben hat – die mir das Gefühl gegeben hat, ich kann so sein, wie ich bin." Die 29-Jährige habe ihr die Zeit vor Ort definitiv versüßt.

Vanessas polarisierende Persönlichkeit ist immer wieder Thema. In der Villa der Verflossenen geriet sie direkt mit Göktug Göker aneinander, kurz darauf krachte es auch mit dessen Ex-Freundin Rebecca Ries. Auch ihr Ex Richard Sternberg, der ebenfalls an der Show teilnimmt, gab kürzlich seine Einschätzung zu Vanessas Art ab. Er betonte dabei, dass ihr Verhalten vor den Kameras zwar echte Charakterzüge widerspiegele, aber nicht das vollständige Bild ihrer damaligen Beziehung zeige.

Anzeige Anzeige

RTL, RTL Collage: Tanina Arambasic, Vanessa Brahimi

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Fabian und Tanina, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Anzeige