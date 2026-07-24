Mobbing ignoriert: PG-Wiedersehen fällt bei Zuschauern durch

Das Wiedersehen der aktuellen Staffel von Prominent getrennt sorgt bei vielen Zuschauern für Frust. Zwar wurde beim großen Treffen der Ex-Paare noch einmal über zahlreiche Ereignisse aus der Show gesprochen – ein Thema blieb jedoch komplett außen vor: der Streit um Jessica Hnatyk (26) und die Vorwürfe des Mobbings. Weder Vanessa Nwattu (26) noch Vanessa Brahimi oder andere Teilnehmerinnen wurden mit ihrem Verhalten gegenüber Jessica konfrontiert. Für viele Fans ein Versäumnis. Hinzu kam, dass gleich mehrere Ex-Paare beim Wiedersehen fehlten: Jessica und Germain Wolf (25), Tanina Arambasic und Fabian Hesdahl sowie Mou Naksh und Vivien Tzouvaras waren gar nicht erst dabei.

Unter einem Instagram-Beitrag des Formats häufen sich deshalb kritische Kommentare. "Ich finde es erschreckend, dass das Mobbing-Thema mit Jessica nicht aufgegriffen wurde", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Wieso wird bei jeder Wiedersehensshow, wo derart jemand oder ein Paar gemobbt oder fertig gemacht wird, das nie thematisiert? Auch eine Vanessa N. und B. wurden zu sehr in Schutz genommen. Germain und Jessi waren bestimmt nicht da, weil sie wussten, es wird nicht aufgegriffen. Schade." Viele vermuten deshalb, dass die Abwesenheit von Jessica und Germain kein Zufall war. "Frechheit, dass Vanessa und Co. nicht mit dem Verhalten gegenüber Jessica konfrontiert werden", fasst ein weiterer Nutzer die Stimmung zusammen. Auch der unterschiedliche Umgang mit den Kandidaten stößt einigen Zuschauern sauer auf: "Aleks wird für sein Verhalten (zurecht) fertig gemacht, aber bei allen anderen hält man den Mund? Lächerlich."

Jessica stand in dieser Staffel immer wieder im Mittelpunkt von Konflikten. Vor allem Vanessa N. und Vanessa B. warfen ihr vor, den Ex-Partnern anderer Kandidatinnen Avancen zu machen. Bei einer Nominierung bezeichneten sie Jessica unter anderem als "grottig hässlich" und "Pick-Me-Girl". Umso größer ist nun der Unmut vieler Fans darüber, dass diese Auseinandersetzungen beim Wiedersehen keine Rolle spielten. Ein Zuschauer bringt die Enttäuschung auf den Punkt: "Etliche Paare waren nicht da, wurden nicht thematisiert, und die, die da waren, haben genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Es war eine einzige Farce."

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