Spott wegen Ansatz & Concealer: Vanessa Brahimi wehrt sich

Ihr Auftritt bei Prominent getrennt hat Vanessa Brahimi jetzt eine Welle an Kritik eingebracht – und die Realitystar-Bekanntheit lässt das nicht einfach so stehen. Auf TikTok reagierte Vanessa jetzt auf die vielen Kommentare zu ihrem Haaransatz und ihrem Make-up, nachdem Clips aus der Show zuletzt viral gegangen waren. Vor allem ihr auffälliger Concealer und der helle Haaransatz wurden in den sozialen Medien schnell zum Gesprächsthema. Vanessa erklärte jetzt offen, was hinter ihrem Look steckt und warum manches im Fernsehen anders wirke.

Die Influencerin erklärt in dem Clip, dass ihr deutlicher Haaransatz schlicht an ihrer Naturhaarfarbe liege. "An alle Leute, die kein anderes Gesprächsthema haben außer meinem Haaransatz und meinem Concealer: Hab wieder ’nen Haaransatz. Leute, schon mal was davon gehört, dass Menschen naturblond sind? Ich bin nämlich sehr hellblond, und wenn das bei Schwarz rauswächst, dann sieht es halt so aus, als wären an der Stelle keine Haare. Aber es sind einfach sehr, sehr hellblonde Haare." Auch ihren Make-up-Look spricht sie offen an: Sie erzählt, dass sie sich an den Drehtagen der Show mehrfach nachschminken müsse. "Ich musste mich an dem Tag viermal nachschminken, und deswegen sieht es so scheiße aus. Und wegen dem Licht", erklärt sie auf TikTok. Zuvor hatten Clips aus "Prominent getrennt" mit Untertiteln wie "Concealer-Blindheit gibt es wirklich" die Runde gemacht. Unter Vanessas neuem Video sammeln sich jetzt zahlreiche Kommentare – von scharfer Kritik an ihrem Schminkstil bis zu viel Zuspruch.

Einige Nutzer schreiben unter dem TikTok-Video: "Das hat dich ja richtig gekränkt." Andere werden deutlich direkter und meinen: "Trotzdem könntest du mal einen Concealer kaufen, der passt." Zwischen solchen Kommentaren finden sich aber auch Stimmen, die Vanessas Klarstellung unterstützen. Eine Followerin schreibt: "Bin geschockt, dass du hellblond bist, unabhängig davon, was ich persönlich von dir halte, sind das wirklich Themen, für die man sich echt nicht rechtfertigen müssen sollte." Vanessa ist mit öffentlichen Reaktionen auf ihr Auftreten bereits vertraut: Schon während ihrer Beziehung mit Richard Sternberg, mit dem sie bei Das Sommerhaus der Normalos und nun als Ex-Paar bei "Prominent getrennt" zu sehen ist, stand ihr Verhalten im Fokus der Fans. Umso genauer beobachten ihre Follower nun jede Szene – und offenbar auch jedes Detail ihres Stylings.

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten