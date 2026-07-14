Alle gegen Jessi: Fans sprechen sich gegen PG-Vanessas aus

Bei Prominent getrennt flogen in Folge elf wieder ordentlich die Fetzen: Vor allem Vanessa Nwattu (26) und Vanessa Brahimi hatten es auf Jessica Hnatyk (25) abgesehen und teilten heftig gegen sie aus. Für viele Zuschauer ging das allerdings deutlich zu weit. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag der Show lassen die Fans ihrem Ärger freien Lauf und kritisieren das Verhalten der beiden Reality-TV-Damen teils scharf. "Das ist Mobbing! Wie kann man so einen Neid und Hass empfinden für jemanden, den man drei Tage kennt?", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer bringt es kurz und knapp auf den Punkt: "Purer Neid. Mehr ist das nicht."

Andere Fans fordern sogar Konsequenzen für die beiden Frauen. "Beide Vanessas sollte man nicht mehr für Formate buchen! Wer so unter die Gürtellinie geht, hat da nichts zu suchen", heißt es in einem Kommentar. Auch Vanessa Nwattu persönlich bekommt ihr Fett weg: "Vanessa Nwattu, ich bin enttäuscht." Und ein weiterer Nutzer richtet sich mit den Worten "Wer einen Menschen öffentlich erniedrigt, verliert in dem Moment selbst die Größe, die er der anderen Person abspricht" an die Community. Jessica selbst bekommt in den Kommentaren viel Rückhalt: "Du bist so eine hübsche und liebenswerte Frau, lass dir da bloß nichts anderes einreden. Wir stehen alle hinter dir."

Jessica selbst blickt alles andere als positiv auf ihre Zeit bei "Prominent getrennt" zurück. Im Gespräch mit Promiflash bei einem Event von Hej Mates am Rande der Berliner Fashion Week zog sie kürzlich ein knallhartes Fazit: "Es war Horror, also ganz schlimm." Lediglich ein Aspekt konnte sie der Teilnahme abgewinnen: "Das einzig Geile war, dass wir in Südafrika waren – das war wirklich das Beste daran." Auch für ihre Mitstreiter fand Jessica deutliche Worte. "Ich habe mich mit meinem Ex am besten von allen da drin verstanden – was schon was heißen muss. Die Kandidaten waren einfach katastrophal", stellte sie klar.

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RTL Vanessa Brahimi und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Prominent getrennt"