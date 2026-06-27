Darum triggert "Prominent getrennt"-Richard seine Ex Vanessa

Vanessa Brahimi thematisiert ihre intensiven Gefühlsausbrüche in Prominent getrennt. In der Realityshow reagiert die Influencerin in Momenten mit ihrem Ex-Partner Richard Sternberg immer wieder mit Tränen oder wird laut – Szenen, die bei vielen Zuschauern für Gesprächsstoff sorgen. In einer ausführlichen Instagram-Story erklärt Vanessa nun, warum sie gerade in seiner Nähe derart extrem empfindet und wie sehr sie bestimmte Situationen im TV belasten. Dort beschreibt sie eindrücklich, wie stark Emotionen sie im Alltag treffen: "Ich bin ein hochsensibler und emotionaler Mensch (ich fühle beziehungsweise spüre jede Emotion im Extremen, egal ob Freude, Schmerz oder Trauer). Wenn mir jemand beispielsweise meinen Lieblingsriegel mitbringt, kann ich mich so sehr freuen, dass Freudentränen fließen."

Sie kann Zurückweisung dafür aber auch regelrecht zerreißen. "Da ich mich in der Beziehung mit Richard sehr oft nicht gesehen oder gehört gefühlt habe, hat dieser Mann mich mit den kleinsten Dingen und Aussagen oder Verhaltensmustern sofort getriggert", behauptet die frühere Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin. Der Geschäftsmann sei "kein Mann der großen Worte oder Gefühle" gewesen, schildert sie weiter. Vanessa erklärt, sie habe oft Monologe geführt und den Eindruck gehabt, dass ihr weder richtig zugehört noch Verständnis entgegengebracht werde: "Er hatte Schwierigkeiten, auf mich oder meine Gefühlswelt einzugehen, mich abzuholen oder mir Support zu geben – aber nicht, weil er ein schlechter Mensch ist (das will ich damit absolut nicht sagen!), sondern weil er emotional einfach nicht auf meiner Wellenlänge beziehungsweise Augenhöhe war."

Vanessa habe ihre frühere Beziehung intensiv reflektiert und für sich erkannt, dass beide im Hinblick auf Gefühle offenbar komplett verschieden ticken. Sie beschreibt Richard als sehr zurückhaltend. Er und sie seien wie Tag und Nacht. "Lieber hatte ich Streit mit ihm, als dass ich mich in seiner emotionslosen und kühlen Art und Weise ungesehen oder oft sogar ungeliebt gefühlt habe", meint Vanessa rückblickend. Das zeigt sich auch in ihren aufgeladenen Momenten in der Show, in denen unausgesprochene Konflikte und alte Verletzungen erneut hochkochen. Für Vanessa bleibt vor allem die Erkenntnis, dass sie bei niemand anderem derart laut geworden sei wie bei Richard.

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RTL Richard Sternberg und Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"