Hass wegen "Prominent getrennt": Richard verteidigt Vanessa

Richard Sternberg setzt jetzt ein deutliches Zeichen gegen den Hass im Netz! Während die aktuelle Staffel von Prominent getrennt läuft und vor allem Vanessa Brahimi dort für ihr Verhalten massiv kritisiert wird, platzt dem Realitystar der Kragen. Auf Instagram erklärt Richard, dass seine Seite nicht als Plattform für Beleidigungen gegen seine Ex dienen soll. "Es ist schön zu sehen, dass euch 'Prominent getrennt' so packt und ihr mitfiebert. Trotzdem ist meine Seite keine Plattform, um Vanessa zu beleidigen. Bitte unterlasst das, denn Hass ist NIE gut!", betont er.

Vor allem Vanessas Make-up war zum Ziel von Spott geworden. Zuschauer störten sich daran, dass ihr Concealer unter den Augen in den TV-Bildern deutlich zu sehen war und machten dies zum Anlass für hämische Kommentare. Richard will das nicht länger mitansehen. Dem stimmt auch seine Ex zu. Sie repostet seine Worte und schreibt dazu: "Danke! Finde es so schade, wie hasserfüllt das Netz schon wieder ist. Menschen sind so böse. Was zwischen Richard und mir war, wissen nur wir beide und keiner von euch hat das Recht, das derart zu verurteilen."

Doch nicht nur Vanessas Look geriet ins Visier. Auch ihr Verhalten in der Show wurde im Netz heftig diskutiert. Vor wenigen Tagen meldete sich Vanessa dazu selbst in einer ausführlichen Story zu Wort. Sie erklärte, warum sie in "Prominent getrennt" häufig weint oder plötzlich laut wird. "Ich bin ein hochsensibler und emotionaler Mensch (ich fühle beziehungsweise spüre jede Emotion im Extremen, egal ob Freude, Schmerz oder Trauer)", schrieb sie unter anderem und machte mit einem Beispiel klar: "Wenn mir jemand beispielsweise meinen Lieblingsriegel mitbringt, kann ich mich so sehr freuen, dass Freudentränen fließen."

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RTL Vanessa Brahimi und Richard Sternberg beim Einzug in "Das Sommerhaus der Normalos"

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RTL Richard Sternberg und Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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Instagram / itsnessa_ Realitystars Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, Januar 2020