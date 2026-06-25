Tränen pur: PG-Vanessa wird bei Zeit zu zweit hochemotional

Bei Prominent getrennt wird es richtig emotional – zumindest für Vanessa Brahimi. Nach Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) muss in Folge neun auch die Influencerin mit ihrem Ex-Partner Richard Sternberg in die Zeit zu zweit. Doch schon vor dem klärenden Gespräch kommt es zwischen den beiden zu Spannungen. Auslöser ist das Safety-Spiel, über das Nessi sichtlich verärgert ist und ihren Frust direkt an Richard auslässt. Der reagiert scharf: "Du bist einer der schlimmsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, und das meine ich sowas von ernst." Daraufhin eskaliert die Situation weiter, als Vanessa kontert: "Ich werde hier alles auspacken. Ich werde keine Rücksicht mehr auf dich nehmen. [...] Soll ich mal sagen, was wirklich in der Beziehung war und wozu du fähig bist?" Richard verlässt schließlich den Interviewraum und wirft ihr noch hinterher: "Du kommst einfach nicht runter, du kannst dich einfach nicht kontrollieren. Kontrolliere dich mal, arbeite an dir selber."

In ihrer Zeit zu zweit gehen die Ex-Partner zunächst etwas ruhiger miteinander um. Doch lange hält die Fassade nicht: Bei Nessi überholen schnell die Gefühle, und sie kämpft mit den Tränen. "Ich hab schon Angst", gesteht sie. Es folgt eine offene Aussprache über Verletzungen, Vorwürfe und unerfüllte Erwartungen. Nessi wirft Richard vor, ihr in der Beziehung nie den Rückhalt gegeben zu haben, den sie sich gewünscht hätte: "Du weißt ganz genau, ich hatte es wirklich nicht leicht und ich musste so oft alleine Dinge mir erkämpfen und alleine stand ich so oft da. Und du warst für mich der Mittelpunkt des Lebens und du warst auch nicht da." Richard zeigt sich davon unbeeindruckt und entgegnet, er könne sie nicht unterstützen, wenn er ihre Ansichten nicht teile: "Meine Werte sind einfach nicht wie deine. Ich muss nicht deine Kämpfe austragen."

Zudem wirft er ihr vor, ihn in der Öffentlichkeit kleingemacht zu haben. Das lässt Nessi jedoch nicht auf sich sitzen und wird lauter: "Das hast du selber erreicht, indem du stumm neben mir standest und nichts gesagt hast. Dir ist auch ein Mund gewachsen, du kannst reden." Daraufhin moniert Richard ihren Ton: "Du fängst wieder an, durchgehend laut zu sein" – was sie wiederum dazu veranlasst, ihm emotionale Kälte vorzuwerfen. "Du hast nie Verständnis für mich. Nie konntest du es in der Beziehung aufbringen. Du sitzt immer nur da und sagst, chill mal. Du gehst null auf meine Gefühlswelt ein", wettert sie. Doch Richard hat eine Erklärung dafür. Im Einzelinterview betont er: "Ich denke, ich bin so kalt, weil ich mich selbst irgendwo schützen will. Mir ging es lange genug schlecht in der Beziehung, deswegen will ich auch nicht mehr, dass es mir schlecht geht."

Im weiteren Verlauf kommt das Ex-Paar auf den Moment zu sprechen, an dem die Liebe endete. Ausgerechnet eine Knieverletzung, bei der er auf Vanessa angewiesen war, sei für ihn ein Wendepunkt gewesen. Er habe sich Dinge aufgeschrieben, die sie zu ihm sagte, und dann beschlossen, sich "entlieben" zu müssen. Zum Schluss geht es um die Frage, ob noch Gefühle im Spiel sind. Beide antworten ehrlich mit Ja – einfach wegen der langen gemeinsamen Zeit. Das Gespräch endet schließlich mit einer Umarmung. Richard stellt im Einzelinterview jedoch klar: "Ich hoffe, dass Vanessa und ich einfach normal zueinander sein können. Aber kein Comeback."

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RTL Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Richard Sternberg bei "Prominent getrennt"

RTL Richard Sternberg und Vanessa Brahimi bei "Prominent getrennt"