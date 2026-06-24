Nach Ehe-Drama mit Jesse James: Bonnie Rotten nun angeklagt

Das Ehe-Drama zwischen Bonnie Rotten und Jesse James (57) hat nun eine neue Dimension erreicht: Gegen die Ehefrau des bekannten Motorradstylers und Realitystars wurden in Texas offiziell Strafanzeigen erstattet. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, wurde Bonnie – bürgerlicher Name Alaina Antoinnette James – wegen Körperverletzung im häuslichen Umfeld angeklagt. Dabei handelt es sich um ein Vergehen, das im Falle einer Verurteilung mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.

Der Anklageschrift zufolge soll Bonnie ihren Ehemann Jesse während eines Vorfalls im März geschlagen, im Gesicht gekratzt und ihm in Daumen, Hand oder Finger gebissen haben. Ermittler, die damals zum gemeinsamen Zuhause des Paares ausrückten, dokumentierten sichtbare Verletzungen bei Jesse – darunter Rötungen im Gesicht und dunkle Male in der Augenpartie. Bonnie wurde daraufhin festgenommen und nach der Zahlung einer Kaution von 3.000 Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Richter ordnete außerdem an, dass sie Jesse weder bedrohen noch belästigen oder angreifen darf, solange das Verfahren läuft.

Ungeachtet der rechtlichen Lage scheint die Beziehung der beiden nach wie vor zu bestehen. Bonnie selbst erklärte gegenüber TMZ, dass sie und Jesse trotz ihrer Verhaftung ein Paar seien. Passend dazu teilte sie am vergangenen Wochenende einen liebevollen Post zu Ehren ihres Mannes anlässlich des Vatertags. Jesse James ist vor allem als Gründer des Customizing-Unternehmens West Coast Choppers bekannt und wurde durch die Reality-TV-Serie "Monster Garage" einem breiten Publikum bekannt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Unternehmer in seinem Privatleben im Rampenlicht steht – er war bereits mehrfach verheiratet, unter anderem mit Schauspielerin Sandra Bullock (61).

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Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten und Jesse James, Ehepaar

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Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten, Ehefrau von Jesse James

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Instagram / popeofwelding Jesse James, US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit