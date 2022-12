Nach einem Tag: Schwangere Bonnie Rotten cancelt Scheidung

Bonnie Rotten hat es sich anscheinend noch mal anders überlegt! Die Ex-Pornodarstellerin heiratete im Sommer den TV-Moderator Jesse James (53). Doch schon wenige Monate nach der Trauung machte die schwangere Beauty ihrem Mann schwere Vorwürfe: Er soll ihr fremdgegangen sein. Das einstige Erotiksternchen reichte infolgedessen sogar die Scheidung ein. Doch nun kommt alles anders: Denn nur einen Tag später zog Bonnie ihren Antrag jetzt zurück!

"Die vergangene Woche war alles andere als leicht für mich", erklärte Bonnie ihren Fans auf Instagram. Sie habe gar nicht so viel Trubel um ihre persönliche Situation wecken wollen: "Ja, ich habe die Scheidung eingereicht, aber am nächsten Tag habe ich alles in die Wege geleitet, um das wieder zu stoppen!" Was sie im Handy ihres Mannes gefunden habe, sei sehr verletzend gewesen, dennoch liebe sie Jesse weiterhin, betonte der einstige Pornostar.

Deshalb wolle sie nun um ihre Ehe kämpfen, fügte Bonnie hinzu: "Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, eine gesunde Schwangerschaft zu haben und an meiner Beziehung zu arbeiten." Aus diesem Grund wolle sie alles Weitere nun im familiären Kreis belassen.

Instagram / officialbonnierotten Jesse James und Bonnie Rotten an ihrem Hochzeitstag

