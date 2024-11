Zum dritten Mal: Jesse James' Ehefrau reicht Scheidung ein

Bonnie Rotten und Jesse James (55) stehen erneut vor dem Aus ihrer Ehe. Wie TMZ berichtet, reichte die ehemalige Pornodarstellerin diese Woche die Scheidung von ihrem Mann ein. Laut Gerichtsdokumenten beantragten beide einstweilige Verfügungen gegeneinander. Jesse fordert, dass Bonnie mindestens 30 Meter Abstand zu ihm und ihrem gemeinsamen Sohn halten muss, bis ein Sorgerechtsverfahren stattfindet. Die beiden hatten erst im Juni 2022 geheiratet – schon kurz nach der Hochzeit reichte Bonnie zweimal die Scheidung ein, zog sie aber beide Male wieder zurück.

In den Dokumenten behauptet der 55-Jährige, dass seine Noch-Frau ihn mehrfach körperlich angegriffen habe – sogar während ihrer Schwangerschaft. Er gibt an, sie habe versucht, seinen Finger zu brechen, ihm mit ihrem Fingernagel eine Wunde am Hals zugefügt und ihn getreten, was zu einem gebrochenen Handgelenk und einem ausgerenkten Daumen geführt habe. Außerdem wirft er ihr vor, die gemeinsamen Haustiere zu misshandeln, was ihr Sohn bereits nachahme. Bonnie hingegen hat ebenfalls eine einstweilige Verfügung gegen Jesse beantragt. Sie behauptet, er sei gewalttätig gewesen und habe sie einmal ins Gesicht geschlagen. Sie bestreitet, ihn getreten zu haben, und sagt, dass sie versehentlich eine Tür zugeschlagen habe, die ihn verletzte. Anschließend habe er sie an den Hals geschlagen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Bonnie zweimal die Scheidung eingereicht, doch das Paar fand immer wieder zusammen. In einer Stellungnahme gegenüber dem Portal betont Bonnie, dass sie das gemeinsame Haus mit ihrem Sohn verlassen hat, um sich zu schützen. Sie bat um Privatsphäre und erklärte, die Angelegenheit nicht in der Öffentlichkeit austragen zu wollen. Jesse äußerte sich bislang nicht dazu. Er erlangte internationale Bekanntheit durch seine TV-Show "Monster Garage", seine Leidenschaft für Custom-Bikes und seine frühere Ehe mit Sandra Bullock (60).

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten und Jesse James im August 2022

Getty Images Jesse James, TV-Star

