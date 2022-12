Jesse James' Frau reicht zum zweiten Mal die Scheidung ein

Ob es Bonnie Rotten diesmal ernst meint? Die Ex-Pornodarstellerin und der TV-Moderator Jesse James (53) hatten sich diesen Sommer das Jawort gegeben. Doch nur wenige Monate nach der Hochzeit machte die schwangere Beauty ihrem Partner heftige Fremdgehvorwürfe. Aus diesem Grund reichte die Amerikanerin die Scheidung ein – nur um diese einen Tag später zurückzuziehen. Doch jetzt hat sich Bonnie erneut umentschieden und zum zweiten Mal einen Antrag eingereicht!

Laut Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, hat das einstige Erotiksternchen am Dienstag im US-Bundesstaat Texas eine neue Entscheidung gefällt und erneut die Scheidung eingereicht. Dies soll nur einige Stunden später erfolgt sein, nachdem sie erst verkündet hatte, dass sie mit Jesse wieder zusammengezogen sei.

Am Montag schien bei den beiden nämlich alles auf eine Versöhnung hinzudeuten. Via Instagram hatte sie sich zu ihrer aktuellen Situation geäußert und ihren Fans deutlich gemacht: "Die vergangene Woche war alles andere als leicht für mich." Zudem fügte sie hinzu: "Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, eine gesunde Schwangerschaft zu haben und an meiner Beziehung zu arbeiten."

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten, Ex-Porno-Star

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten und Jesse James im Mai 2022

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten, TV-Star

