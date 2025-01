Drittes Mal: Jesse James und Bonnie ziehen Scheidung zurück

Jesse James (55) und Bonnie Rotten, die berühmte Paarung aus Unternehmer und Pornodarstellerin, haben ihre Scheidung erneut auf Eis gelegt – zum dritten Mal. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, ihre Ehe zu beenden, entschied das Paar kürzlich, die juristischen Schritte zur Trennung zurückzuziehen. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wurde der Antrag gemeinsam am Montag, 6. Januar, eingereicht und vom Gericht als "abgeschlossen" vermerkt. Das Paar, das seit Juni 2022 verheiratet ist, zeigt sich nun wieder vereint. In seiner Instagram-Story teilte Jesse einen Einblick in sein Familienleben: ein gemeinsames Essen mit ihrem einjährigen Sohn Bishop in Bee Cave, Texas.

Die Beziehung der beiden war von Anfang an von Turbulenzen geprägt. Bonnie, deren bürgerlicher Name Alaina Hicks ist, reichte bereits wenige Monate nach der Hochzeit 2022 zum ersten Mal die Scheidung ein – zu der Zeit war sie schwanger. Der Grund: Vorwürfe der Untreue seitens Jesse. Nach einer kurzen Versöhnung wollte Bonnie die Ehe erneut beenden, was zu weiteren rechtlichen Schritten führte, wie OK! schreibt. Auch dieser Scheidungsantrag wurde zurückgezogen, doch die Spannungen im Privatleben des Paares scheinen geblieben zu sein. Beide erhoben 2024 zudem gegenseitig Anklagen wegen häuslicher Gewalt und beantragten einstweilige Verfügungen. Dennoch folgte wenige Wochen später wieder ein Liebes-Comeback.

Jesse, der durch seine Reality-TV-Karriere und seine frühere Ehe mit Sandra Bullock (60) bekannt wurde, zeigt sich auf Social Media oft mit Humor: "Cheaper to Keep'er... but not by much", kommentierte er bereits Ende Dezember unter einen Post zu einem Foto seiner Ehefrau. Im weitesten Sinne heißt das, es sei einfach billiger, sie zu behalten. Bonnie, die als selbstbewusst und temperamentvoll gilt, teilt ihr Leben mittlerweile lieber etwas zurückhaltender auf Instagram. Während viele Fans die Achterbahn-Beziehung verfolgen und kommentieren, sehen Kritiker in der öffentlichen Darstellung der Streitigkeiten eine mögliche toxische Dynamik.

Instagram / officialbonnierotten Collage: Jesse James und Bonnie Rotten

Getty Images Jesse James und Sandra Bullock im März 2010

