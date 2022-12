Jesse James fordert, dass seine Frau seine Villa verlässt

Jesse James (53) möchte seiner schwangeren Frau den Zutritt verweigern. Bei dem TV-Moderator und Bonnie Rotten geht es in den vergangenen Tagen äußerst turbulent zu: Zunächst reichte das Ex-Erotiksternchen die Scheidung ein, nur um diese einen Tag später zurückzuziehen. Dann entschied sie sich um und reichte einen neuen Antrag ein. Dies scheint Jesse keinesfalls zu gefallen – denn er möchte, dass sich Bonnie von seinem Haus fernhält!

Laut den Gerichtsunterlagen, die RadarOnline vorliegen, reichte der 53-Jährige eine Gegenklage auf die Scheidung ein. Er forderte beim Richter, dass Bonnie aus der millionenschweren Villa in Austin im US-Bundestaat Texas verschwindet. Zudem habe Jesse die alleinige Nutzung und den Besitz seines Fuhrparks beantragt.

Ob bei den beiden ein Rosenkrieg ansteht? Noch vor einigen Tagen schien die einstige Pornodarstellerin an Jesses Seite bleiben zu wollen. "Ja, ich habe die Scheidung eingereicht, aber am nächsten Tag habe ich alles in die Wege geleitet, um das wieder zu stoppen!", erklärte Bonnie auf Instagram. Die Sachen, die sie im Handy ihres Mannes gefunden habe, seien verletzend gewesen, nichtsdestotrotz liebe sie Jesse weiterhin.

Instagram / popeofwelding Jesse James und Bonnie Rotten

Getty Images Jesse James, TV-Moderator

Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten im September 2022

