Skandal um Bonnie Rotten: Festnahme wegen Gewalt in Familie

Bonnie Rotten gerät erneut in die Schlagzeilen. Die entfremdete Ehefrau von Moderator Jesse James (56) wurde am Samstagabend in Texas verhaftet, wie TMZ jetzt berichtet. Laut Gefängnisunterlagen, die dem Portal vorliegen, wurde Bonnie – bürgerlich Alaina James – ins Hays County Jail eingeliefert. Der Vorwurf: Körperverletzung mit Verletzungsfolge, bei der ein Familienmitglied involviert gewesen sein soll. Die Kaution für die ehemalige Erotikdarstellerin wurde auf knapp 2.500 Euro festgesetzt, gegen die sie später aus der Haft entlassen wurde.

Laut den Unterlagen wurde Bonnie ohne Haftbefehl festgenommen. Die Verhaftung wird als "warrantless/on-view" geführt, was bedeutet, dass die Behörden den Vorfall angeblich direkt beobachtet haben oder vor Ort einen hinreichenden Tatverdacht hatten. Das Portal versuchte, sowohl Jesse als auch Bonnie für eine Stellungnahme zu dem Vorfall zu erreichen, erhielt jedoch bisher keine Antwort von den beiden. Weitere Einzelheiten zu dem Zwischenfall, der zur Festnahme führte, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Festnahme reiht sich in eine Serie von Rechtsstreitigkeiten zwischen dem ehemaligen Paar ein. Jesse, der Ex-Mann von Schauspielerin Sandra Bullock (61), hatte im November 2024 eine einstweilige Verfügung gegen Bonnie beantragt, nachdem diese ihrerseits die Scheidung eingereicht und ebenfalls eine solche Verfügung gegen ihn erwirkt hatte. In den Dokumenten warfen sich beide Seiten gegenseitig häusliche Gewalt vor. Die Vorwürfe und der eskalierende Streit zwischen Jesse und Bonnie sorgen seit Monaten für Aufsehen und zeigen, wie zerrüttet die Beziehung der beiden mittlerweile ist.

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Instagram / officialbonnierotten Bonnie Rotten, Dezember 2025

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Getty Images Jesse James, TV-Moderator

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