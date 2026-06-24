Nick Carter wehrt sich mit Zeugen gegen Missbrauchsvorwürfe

Nick Carter (46) geht in seinem laufenden Rechtsstreit mit Melissa Schuman (41) in die Offensive und wehrt sich damit weiter gegen die Vorwürfe, er habe Melissa 2003 in einer Wohnung in Santa Monica sexuell missbraucht. Wie unter anderem TMZ berichtet, hat der Backstreet Boys-Star neue Unterlagen beim Gericht eingereicht, in denen er sich mithilfe von Zeugen gegen die schweren Missbrauchsvorwürfe verteidigen will. Unter anderem soll ein früherer Mitbewohner von Nick, James "Tony" Bass, in einer Aussage geschildert haben, er sei in der fraglichen Nacht in der Wohnung gewesen. Er habe Nick und Melissa zusammen erlebt – beim Trinken, Flirten und Küssen – und dabei keine Anzeichen von Panik oder Angst bei der Sängerin wahrgenommen. Vielmehr habe Melissa die ganze Nacht über "glücklich und vollkommen entspannt" gewirkt.

Zusätzlich verweist Nick in den Unterlagen auf Schilderungen von Melissas damaliger Agentin. Diese soll vor Gericht ausgesagt haben, Melissa habe ihr die Begegnung mit dem Boygroup-Star als einvernehmlich geschildert und ihre anschließende emotionale Reaktion eher mit moralischen und religiösen Konflikten rund um den Verlust ihrer Jungfräulichkeit begründet. Außerdem heißt es in den Papieren, Melissa habe in den Jahren nach der angeblichen Tat weiterhin mit Nick arbeiten wollen – 2004 bei einem geplanten Duett und 2005 bei einem gemeinsamen Auftritt bei einem Branchenevent.

Nick bestreitet den von Melissa erhobenen Vorwurf einer Vergewaltigung weiterhin entschieden und sieht sich durch die Aussagen der Dritten in seiner Sicht der Dinge gestützt. Der Sänger hatte bereits zuvor rechtliche Schritte in Form einer Gegenklage gegen Melissa eingeleitet und Schadensersatz wegen Verleumdung gefordert. Melissa, die durch die Girlgroup Dream bekannt wurde, hält an ihrer Darstellung fest und wirft Nick vor, sie damals zum Sex gezwungen zu haben. Der nun mit neuen Zeugenaussagen angereicherte Rechtsstreit zwischen den beiden Musikern dauert an, eine gerichtliche Entscheidung steht weiterhin aus.

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Getty Images Nick Carter, Backstreet-Boys-Star

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Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, Musikerin

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