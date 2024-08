Vergewaltigungsvorwürfe: Nick Carter reicht Gegenklage ein

Backstreet Boys-Star Nick Carter (44) befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Melissa Schuman (39), bekannt aus der Girl-Band Dream. Sie hatte Carter im April 2023 wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs verklagt. Die Sängerin wirft ihm vor, sie 2003 in seiner Wohnung in Santa Monica vergewaltigt zu haben – sie war damals 18 Jahre alt. Nick bestreitet diese Vorwürfe vehement und bezeichnet alle Handlungen als einvernehmlich. Laut People hat der Musiker nun eine Gegenklage eingereicht und fordert 2,5 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Verleumdung.

Der 44-Jährige behauptet in seiner Klage, dass Melissa falsche Aussagen in einem Blog und Interviews getätigt habe und ihm damit erheblichen Schaden zugefügt. Der Vorfall aus dem Jahr 2003 hatte schon einmal für Schlagzeilen gesorgt, als die Sängerin die Vorwürfe 2017 öffentlich machte. Damals erklärte die Staatsanwaltschaft, der Fall sei verjährt, und es kam nicht zu einem strafrechtlichen Prozess. Die heute 29-Jährige entschied sich jedoch 2023, eine Zivilklage einzureichen, um für mehr Sicherheit im Musikgeschäft zu kämpfen.

Nick Carter, der Mitte der 1990er-Jahre Teil der Backstreet Boys wurde und mit seiner Band weltweit Erfolge feierte, war zur Zeit des angeblichen Missbrauchsvorfalls einer der bekanntesten Popstars. Trotz der aktuellen rechtlichen Auseinandersetzungen hat er weiterhin ein erfolgreiches Berufs- und Privatleben. Seit 2014 ist er mit Lauren Kitt (41) verheiratet und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder: Odin, Saoirse and Pearl. Die jüngsten Vorwürfe gegen ihn werfen allerdings einen Schatten auf sein öffentliches Image und seine Karriere.

Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, Musikerin

Getty Images Nick Carter, Sänger

