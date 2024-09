Nick Carter holt spontan Barista als Voract auf die Bühne

Das Glück versteckt sich überall – das durfte auch der aufstrebende Künstler und Barista Jordan Tellez am eigenen Leib erfahren. Vor wenigen Tagen traf dieser in seinem Café in Cleveland auf keinen Geringeren als Nick Carter (44), der sich derzeit auf seiner "Who I Am"-Solotour befindet. Und allem Anschein nach konnte er das Backstreet Boys-Mitglied von seinem musikalischen Talent überzeugen, denn Nick machte ihn kurzerhand zu seinem Voract. Das beweist nun ein Video, das TMZ vorliegt: Einen Tag nach ihrem Treffen gab der Sänger Jordan die Chance, zwei seiner Songs während seines Konzerts im MGM Northfield Park zu performen.

Im Rahmen seines Social-Media-Wettbewerbs ist der 44-Jährige immer auf der Suche nach neuen Talenten – nur, dass er diesmal eines außerhalb des Internets fand. Und wie er auf Instagram deutlich machte, war Nick besonders happy über die Begegnung mit Jordan. "Man weiß nie, wo sich unglaubliche Talente verstecken. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr euch anseht, wie Jordan heute Abend die Show im MGM Northfield Park eröffnet!", betonte er in seinem Beitrag.

Ob der "I Want It That Way"-Interpret mit seinem Contest versucht, Zuschauer auf seine Konzerte zu locken? Wie The Sun berichtet, kursieren Aufnahmen, die den Anschein erwecken, als seien Fans in Europa nicht besonders heiß auf seine Solotournee gewesen. Das Video zeigt die leeren Zuschauerreihen während seines Auftritts in Spanien – und erhielt den Titel: "Nick Carter versagt bei seiner Europa-Tournee und seine Konzerte sind so leer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Carter, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Carter, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige