Noch eine? Nick Carter schwärmt von Backstreet-Boys-Tour

Nick Carter (45) hat verraten, dass die Backstreet Boys nach dem riesigen Erfolg ihrer aktuellen Residency in Las Vegas eine weitere große Tournee planen könnten. Im Gespräch mit Page Six schwärmte der Sänger davon, wie die Konzerte in der innovativen Sphere die Band wieder aufleben ließen: "Es hat uns ein ganz neues Feuer gegeben." Die Residency mit dem Titel "Into the Millennium" begann im Juli 2025 und wird bis Februar 2026 andauern. Eine kurze Pause gibt es aktuell, bevor die Shows am 26. Dezember wieder aufgenommen werden.

Die Band, zu der auch Howie Dorough, AJ McLean (47), Brian Littrell (50) und Kevin Richardson (54) gehören, überlegt offenbar, das aktuelle Programm nach dem Finale in Las Vegas weiter zu nutzen. Laut Nick Carter könnten sie anfangen, die Show für eine internationale Welttournee vorzubereiten. Er deutete an, dass dies gegen Ende der Residency konkreter geplant werden könnte. Die aktuelle Show sei nicht nur ein Highlight für Fans mit nostalgischen Erinnerungen, sondern auch für diejenigen, die die Band live bisher nie sehen konnten: "Es bringt einen zurück in eine gute Zeit", erklärte der Sänger begeistert.

Die Backstreet Boys sind bereits seit über drei Jahrzehnten eine feste Größe im Musikgeschäft und blicken auf zahllose Erfolge zurück. Ihre Geschichte ist geprägt von enger Freundschaft und dem unerschütterlichen Enthusiasmus für ihre Musik. Besonders ihre Fans haben dazu beigetragen, dass die Gruppe auch heute noch weltweit Erfolge feiert. Nick äußerte sich in der Vergangenheit oft darüber, wie viel ihm diese Verbindung bedeutet. Sollte die angekündigte Tour stattfinden, könnten die Backstreet Boys erneut ihre Leidenschaft mit Fans auf der ganzen Welt teilen und neue Kapitel in ihrer beeindruckenden Karriere schreiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Carter, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2018