Nick Carter bringt neue Musik und ein Sammlerpaket raus

Nick Carter (45) hat seine neueste Single "Searchlight" aus dem Album "Love Life Tragedy" veröffentlicht, das am 15. Mai erschienen ist. Der Song sowie das dazugehörige Musikvideo wurden am Donnerstag, den 17. Juli, erstmals präsentiert. "Searchlight" handelt von Liebe, Beziehungen und der Suche nach Hoffnung und Licht – Gefühle, die laut dem Sänger alle Menschen nachvollziehen können. Mit dem Stück möchte Nick, wie er dem Magazin OK! verriet, den Zuhörern Mut und Stärke vermitteln. Neben der digitalen Veröffentlichung hat er auch ein limitiertes Vinyl- und Comicbuch-Lyrics-Sammlerpaket aufgelegt – sehr zur Freude seiner Fans.

Parallel dazu ist Nick derzeit mit den Backstreet Boys in Las Vegas aktiv. Gemeinsam haben sie ihre neue Residency-Show in der beeindruckenden Veranstaltungshalle The Sphere gestartet. Die ersten Konzerte fanden am vergangenen Wochenende statt und ließen den Sänger ins Schwärmen geraten. "Es ist eine völlig neue Erfahrung, ein Konzert in einem so immersiven Umfeld zu geben", betonte er gegenüber OK!. Die Setlist ist eine Mischung aus Klassikern der Band und neuen Hits – eine gelungene Mischung aus Nostalgie und frischer Energie. Besonders stolz zeigte sich Nick, dass seine Frau Lauren Kitt (42) und ihre drei gemeinsamen Kinder – Odin, Saoirse und Pearl Carter – die Premiere live miterlebten.

Abseits der Bühne ist Nick vor allem Familienmensch. Seine Kinder waren begeistert von der aufwendigen Show und freuen sich, ihren Vater in so einem einzigartigen Umfeld auftreten zu sehen – auch wenn er für sie zu Hause ganz einfach "Dad" bleibt. Die Tatsache, dass sie langsam alt genug sind, um seine beruflichen Erfolge besser zu verstehen und mitzuerleben, berührt den Sänger sehr. Für Nick ist es wichtig, Arbeit und Familie zu verbinden und seinen Kindern zu zeigen, wie viel Leidenschaft er in seine Musik legt. "Jetzt, wo sie etwas älter werden, bedeutet es mir viel, diesen Teil meines Lebens mit ihnen teilen zu können", sagte er. Scheint ganz so, als wäre Nick gerade rundum glücklich.

Getty Images Nick Carter, Musiker

Getty Images Die Backstreet Boys performen, Dezember 2022

Instagram / nickcarter Nick Carter und seine Kids im September 2021