Flashmob-Empfang für die Backstreet Boys in Kasachstan

Nick Carter (45) und seine Kollegen der Backstreet Boys wurden bei ihrer Ankunft in Astana, Kasachstan, am 22. September 2025 mit einer atemberaubenden Überraschung empfangen. Was zunächst wie eine gewöhnliche Ankunft am Flughafen wirkte, verwandelte sich plötzlich in ein Spektakel: 30 professionelle Tänzer, als Flughafenpersonal und Reisende verkleidet, legten eine choreografierte Performance zu "Everybody (Backstreet's Back)" hin. Nick sprach von einem "ganz besonderen Erlebnis", nachdem die Tänzer die ikonischen Moves der Band mit traditionellem kasachischem Tanz verbunden hatten.

Auch am Tag des Konzerts in der Astana Arena lag eine außergewöhnliche Stimmung in der Luft. Über 30.000 Fans, darunter rund 12.000 aus 45 verschiedenen Ländern, füllten die Arena. Fast alle waren in strahlendem Weiß gekleidet und verwandelten das Stadion in ein beeindruckendes Gesamtbild. Die Backstreet Boys erwiderten die Herzlichkeit des Publikums: Sie bedankten sich in der Landessprache und nahmen traditionelle Geschenke wie kunstvoll bestickte Tuniken entgegen. Auf der Bühne präsentierten sie neben Klassikern aus den 90er- und 2000er-Jahren vor allem ihre weltbekannten Hits, die von der internationalen Fangemeinde begeistert mitgesungen wurden. Brian Littrell (50) schrieb später auf Instagram: "Kasachstan, du hast uns nichts als Liebe gezeigt. Ein Trip, den wir so schnell nicht vergessen werden."

Neben ihrer musikalischen Performance nutzten die Künstler den Aufenthalt, um kulturelle und historische Highlights zu entdecken. Gemeinsam pflanzten sie Bäume im Peace and Accord Park, was Nick als "Symbol für Liebe und weltweite Verbundenheit" bezeichnete. Die Mitglieder zeigten sich überwältigt von der Gastfreundschaft und betonten, dass diese Reise für alle ein einzigartiges Highlight war – ein Ereignis, das nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell eindrucksvolle Brücken schlug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Carter, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2013

Anzeige