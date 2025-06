Sichtlich dünn geworden: Fans sind um Nick Carter besorgt

Nick Carter (45) hat mit seinem aktuellen Erscheinungsbild für Aufregung unter seinen Fans gesorgt. Der Sänger, der am Mittwoch ein Selfie auf Instagram teilte, wirkt auf dem Bild deutlich schlanker als gewohnt. "Vor den heutigen Proben die Hitze von Las Vegas aufsaugen", schrieb der Musiker zu seinem Foto, das ihn in einem roten T-Shirt mit grauem Cap zeigt. Besonders in den Kommentaren zeigten sich viele seiner Follower besorgt. Während einige Fans Fragen zu seiner Gesundheit stellten, verteidigten andere ihn und appellierten an mehr Sensibilität im Umgang mit persönlichen Themen.

Hinter den Veränderungen könnten die intensiven Vorbereitungen für die Las Vegas-Residency der Backstreet Boys stecken, die am 11. Juli startet. Ein Insider verriet laut Page Six, dass Nick und seine Bandkollegen Brian Littrell (50), AJ McLean (47), Kevin Richardson (53) und Howie Dorough seit zwei Monaten ununterbrochen trainieren, um die anspruchsvollen Shows auf die Beine zu stellen. Insgesamt stehen 21 Konzerte bis Ende August an, für die tägliche Proben und regelmäßige Workouts an der Tagesordnung seien. Eine Quelle stellte zudem klar, dass Nick nicht zu Medikamenten wie Ozempic gegriffen hat und die körperlichen Veränderungen über Monate hinweg entstanden sind.

Die letzten Jahre waren für Nick gleichermaßen von beruflichem Erfolg und persönlichen Rückschlägen geprägt. Neben seiner Karriere mit den Backstreet Boys musste der Sänger den Verlust dreier Geschwister in den Jahren 2012, 2022 und 2023 verkraften. Insbesondere der Tod seines Bruders Aaron (✝34) belastete ihn schwer, da er sich zu Lebzeiten nicht mit ihm versöhnen konnte. Darüber hinaus sieht sich Nick seit geraumer Zeit mit Vorwürfen aus seiner Vergangenheit konfrontiert; eine Frau beschuldigte ihn vor einigen Monaten, sie im Jahr 2004 sexuell missbraucht zu haben. Der Sänger, der mit seiner Frau und drei Kindern lebt, äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach zu seinem Umgang mit Schmerz und Verlust.

Instagram / nickcarter Musiker Nick Carter schockiert Fans mit schmalen Gesichtszügen auf Instagram, Juni 2025.

Getty Images Nick Carter, Musiker

Getty Images Aaron und Nick Carter, Juni 2002