Laut Arzt: So schlimm waren Aaron Carters (†) letzten Tage

Im November vor rund zwei Jahren wurde Aaron Carter (✝34) tot in seiner Badewanne aufgefunden. Nun sind Gerichtsdokumente aufgetaucht, aus denen hervorgeht, wie schlecht es dem Musiker vor seinem Ableben wirklich ging. Die Aussagen, die Mirror vorliegen, stammen von Aarons Arzt Dr. Faber. "Der Patient gab an, er fühle sich häufig deprimiert, sei leicht ermüdbar und reizbar und habe im letzten Monat zehn Panikattacken erlebt", heißt es in dem Schreiben.

Dr. Faber traf das erste Mal im Juni 2020 auf Aaron. Bei diesem Treffen soll der Bruder von Nick Carter (44) seinem Arzt erzählt haben, dass er dreimal täglich zwei Milligramm Xanax nehme, ein Arzneimittel, das aus der Gruppe der Benzodiazepine stammt. Außerdem soll er regelmäßig Alkohol, Nikotin und Drogen wie Marihuana, Inhalationsmittel, Kokain, Amphetamine, Opiate, Barbiturate, Halluzinogene, verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel und Schlaftabletten konsumiert haben – und das bereits seit seinem 18. Lebensjahr.

Aaron Carter führte bis zu seinem Tod kein einfaches Leben. Der Musiker hatte in der Vergangenheit mehrfach über seine Kämpfe mit psychischen Problemen und Substanzmissbrauch gesprochen. Kurz vor seinem Ableben wollte er eigentlich noch einen Entzug machen. Ein Jahr vor seinem Tod wurde der 34-jährige Vater eines Sohnes. Das Verhältnis mit der Mutter des Kindes war allerdings kein leichtes: Aaron und Melanie Martin führten lange Zeit eine On-off-Beziehung. Am 5. November 2022 wurde der Sänger dann von seiner Haushälterin tot in der Badewanne in seinem Haus im kalifornischen Lancaster gefunden.

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

