Prinzentitel wurde ihm entzogen: So sehr litt Graf Nikolai

Als Königin Margrethe von Dänemark (86) im Jahr 2022 entschied, ihren vier Enkeln die Prinzentitel zu entziehen, stürzte das dänische Königshaus in eine beispiellose Krise. Einer der Betroffenen war Graf Nikolai (26), der nun in der neuen TV-2-Dokumentation "Nikolai" erstmals ganz offen über diesen einschneidenden Moment in seinem Leben spricht. Die vierteilige Doku, die seit Kurzem auf TV 2 Play und TV 2 Echo läuft, zeigt den Grafen hautnah und gewährt seltene Einblicke in sein Leben abseits des Königshauses. In der Dokumentation erklärt Nikolai, wie sehr ihn die Entscheidung seiner Großmutter getroffen hat: "Mein Leben und die Rolle, die ich früher erfüllen sollte, haben sich verändert. Eine Entscheidung wurde in meinem Namen getroffen, und das ist selbstverständlich niemals angenehm."

Gleichzeitig versucht er, bestmöglich damit umzugehen: "Wie bei allem anderen im Leben versuche ich, das Beste aus den Dingen zu machen und sie in einem positiven Licht zu sehen. Ich bin dabei, meinen eigenen Weg zu finden mit der Rolle und den Bedingungen, die ich jetzt habe", so Nikolai in der Doku. Bereits 2023 hatte er das Thema im australischen Medium 9Honey als "sensibles Thema" bezeichnet. Königin Margrethe begründete ihre Entscheidung damals damit, die vier Enkel – neben Nikolai auch Felix, Henrik und Athena – "in die Freiheit entlassen" zu wollen. Ihr Vater, Prinz Joachim (57), hatte sich damals öffentlich schockiert gezeigt und erklärt, er könne nicht mit ansehen, wie seinen Kindern Unrecht getan werde.

Seitdem hat Nikolai seinen eigenen Weg eingeschlagen: Er schloss einen Master in Economics and Business Administration an der Copenhagen Business School ab und begann als Berater bei Dansk Erhverv zu arbeiten. Nun möchte er auch seine Modelkarriere wieder aufleben lassen. "Ich möchte meine Modelkarriere gerne wieder aufbauen. Ich weiß nicht, ob ich es als das Allerwichtigste bezeichnen würde, denn es gibt viele andere Interessen in meinem Leben, aber da es etwas ist, das ich gerne mache, möchte ich es so lange wie möglich pflegen", erklärt er in der Dokumentation. Seit 2018 ist er beim Modelagent Scoop Models unter Vertrag.

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Getty Images Graf Nikolai beim TAB Everest Day auf der Royal Randwick Racecourse in Sydney

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Getty Images Graf Nikolai, Königin Margrethe und Graf Felix, Mai 2021

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Getty Images Prinz Nikolai bei der Paris Fashion Week 2020