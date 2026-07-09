Graf Nikolai und Benedikte. Sind sie das neue It-Couple?

Graf Nikolai (26) von Monpezat und seine Freundin Benedikte Thoustrup haben bei der Paris Fashion Week für Aufsehen gesorgt. Das Paar erschien gemeinsam bei der "Giorgio-Armani-Privé-Haute-Couture-Show" und überzeugte dabei mit einem eleganten Auftritt. Das britische Royals- und Klatschmagazin Hello! widmete den beiden sogar einen eigenen Beitrag auf Instagram – und das ganz allein. Für Nikolai ist es nicht das erste Mal, dass er in letzter Zeit im Rampenlicht steht.

Hello! schwärmte in dem Instagram-Beitrag von dem dänischen Grafen und seiner Partnerin: "Graf Nikolai von Monpezat und seine Partnerin Benedikte Thoustrup sahen sehr schick aus, als sie sich draußen beim 'Giorgio-Armani-Privé-Haute-Couture-Show' für Herbst/Winter bei der Paris Fashion Week präsentierten." Das Paar wurde damit einem internationalen Publikum ins Rampenlicht gerückt, das weit über die dänischen Grenzen hinausgeht.

In Dänemark ist Nikolai ohnehin gerade in aller Munde. Auf TV 2 läuft derzeit die vierteilige Dokumentation "Nikolai", in der er seltene Einblicke in sein Leben gewährt. Darin spricht er unter anderem offen über den Moment, als Königin Margrethe (86) ihm und seinen drei Cousins 2022 die Prinzentitel entzog – ein Schritt, der Nikolais Leben nachhaltig verändert hat. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser turbulenten Zeit scheint der 26-Jährige seinen Weg gefunden zu haben: als Model, als TV-Persönlichkeit – und nun auch als internationale Stilikone an der Seite von Benedikte.

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ActionPress / SIPA USA / SGP Graf Nikolai und Benedikte Thoustrup in Venedig

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Getty Images Graf Nikolai beim TAB Everest Day auf der Royal Randwick Racecourse in Sydney

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Instagram / detdanskekongehus Prinz Joachims Kinder Nikolai, Athena, Felix und Henrik im Juli 2024