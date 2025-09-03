Kehrt Graf Nikolai für die große Liebe nach Dänemark zurück?

Graf Nikolai (26) von Monpezat feierte kürzlich seinen 26. Geburtstag und steht vor Entscheidungen, die seine Zukunft betreffen. Ein wichtiger Wendepunkt scheint die Rückkehr in seine Heimat Dänemark zu sein. Nikolais langjährige Freundin, Benedikte Thoustrup, hat dort einen neuen Job gefunden, was das Paar dazu bewegt, wieder dort sesshaft zu werden. Laut Dana Press arbeitet sie für ein internationales Unternehmen und könnte später wieder ins Ausland wechseln. Während in Bezug auf ihren genauen Wohnort noch keine Klarheit herrscht, deutet alles darauf hin, dass sich der junge Graf nun zunehmend wieder in seiner Heimat aufhalten wird.

Nikolai ist als Model tätig und stand schon für namhafte Marken wie Dior auf dem Laufsteg. Zuletzt begeisterte er seine Unterstützer mit einem Auftritt während der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Dort erschien er in einem eleganten Samtanzug, zu dem er Loafer und eine Fliege kombinierte. An seiner Seite zeigte sich seine Freundin Benedikte in einem schulterfreien schwarzen Kleid.

Die Beziehung zwischen Nikolai und der dänischen Königsfamilie ist in den letzten Jahren komplexer geworden, insbesondere seit seiner "Degradierung" von einem Prinzen zu einem bloßen Grafen. Die Entscheidung von Königin Margrethe (85), ihren Enkeln die royalen Titel zu entziehen, war für Nikolai ein Schock. "Es ist ein komisches Gefühl und eine Erfahrung, auf die ich lieber verzichtet hätte", gab er damals gegenüber BT zu.

Getty Images Graf Nikolai, Mai 2025

ActionPress / SIPA USA / SGP Graf Nikolai und Benedikte Thoustrup in Venedig

KELD NAVNTOFT/AFP/Getty Images Königin Margrethe und ihre Enkel Felix (l.) und Nikolai (r.)