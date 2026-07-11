Beauty-Secrets: Graf Nikolais Freundin Benedikte über Pflege

Benedikte Thoustrup (27), Freundin von Graf Nikolai (26) von Monpezat, hat dem dänischen Magazin Elle einen exklusiven Blick in ihr Beautybad gewährt. Die 27-jährige Influencerin und Model, die in Kopenhagen mit dem dänischen Royal zusammenlebt, hat dabei verraten, auf welche Produkte sie in ihrer täglichen Pflege schwört – und worauf sie niemals verzichtet. Wer ein aufwendiges Beautyregime erwartet, liegt falsch: Benedikte setzt vor allem auf eine konsequente, aber unkomplizierte Routine.

Morgens startet die studierte Betriebswirtin mit einer Reinigung und anschließend der "Treatment Lotion" von La Mer, gefolgt von Augencreme und Feuchtigkeitspflege von Dermalogica. Sonnenschutz von Tromborg ist dabei ein absolutes Muss – und das ganz unabhängig von der Jahreszeit. "Sonnencreme ist ein Schritt, den ich in den letzten Jahren nie auslasse", sagt sie im Gespräch mit Elle. Zwei Jahre, die sie abwechselnd in Australien verbracht hat, hätten sie gelehrt, wie aggressiv Sonnenstrahlung auf die Haut wirken kann. Abends greift sie zusätzlich ein paar Mal pro Woche zu einem Retinol-Serum von Augustinus Bader. Beim Thema Haare verlässt sie sich im Alltag auf sogenannte "heatless curls" – Locken, die ganz ohne Hitze entstehen. Für größere Auftritte greift sie jedoch zum Dyson Airwrap. Für Glanz und weniger Frizz setzt sie auf Seren und Masken von Kérastase.

Benedikte ist nicht nur als Partnerin von Nikolai in der Öffentlichkeit bekannt. Das Paar sorgte zuletzt gemeinsam für Aufmerksamkeit, als es bei einer Haute-Couture-Show von Giorgio Armani (†91) Privé in Paris auftrat. Nikolai ist der älteste Enkel von Königin Margrethe (86) und dem verstorbenen Prinz Henrik (†83) und arbeitet selbst als Model.

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Getty Images Benedikte Thoustrup bei der Carla-Zampatti-Show während der Australian Fashion Week 2025 im Museum of Contemporary Art, Sydney

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ActionPress / SIPA USA / SGP Graf Nikolai und Benedikte Thoustrup in Venedig

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Getty Images Graf Nikolai, Königin Margrethe und Graf Felix, Mai 2021

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