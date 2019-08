Diese Aufnahmen lassen mit Sicherheit so manches Frauenherz höherschlagen! Prinz Nikolai (20) startete schon im vergangenen Jahr als Male-Model durch – und das ziemlich erfolgreich: Der dänische Royal lief für Designer-Labels wie Dior oder Burberry über den Laufsteg. Doch auch abseits des Catwalks macht der Spross von Prinz Joachim (50) und Prinzessin Marie eine sehr gute Figur. Das beweisen Aufnahmen, die das Königshaus anlässlich von Nikolais 20. Geburtstag postete.

Ganz und gar professionell posiert Nikolai für die Bilder, die das dänische Königshaus nun auf Instagram teilt. Die Hände lässig in die Taschen seiner Chino-Hose gesteckt, lächelt der 20-Jährige darauf in die Kamera. Bei den Usern kommt der Beitrag richtig gut an. Neben fast 24.000 "Gefällt mir"-Angaben hinterlassen die Nutzer auch zahlreiche Komplimente. "Meine Güte, was für ein hübscher, junger Prinz! Herzlichen Glückwunsch", kommentiert ein Follower.

Vor knapp zwei Monaten trat der Lockenkopf seinen Dienst beim Militär an, stellte aber recht schnell fest, dass die Offizierslaufbahn nichts für ihn ist und schmiss den Job hin. Dafür soll laut er RTL aber schon demnächst ein Studium an der Copenhagen Business School beginnen. Momentan komme es für den Blaublüter nach eigener Aussage aber nicht infrage, hauptberuflich als Model zu arbeiten.

Getty Images Prinz Nikolai von Dänemark bei der Dior Fashion-Show 2018 in Paris

Getty Images Prinz Nikolai von Dänemark bei der Dior Homme Fashion-Show 2018 in Paris

Getty Images Prinzessin Marie und Prinz Joachim von Dänemark mit ihrem Sohn Prinz Nikolai

