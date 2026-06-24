Romantik in Byron Bay: Kendall und ihr Jacob kaum zu trennen

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) haben sich jetzt ganz vertraut in Byron Bay gezeigt. Das Model und der Schauspieler wurden am Mittwoch in Australien bei einem frühen Spaziergang durch das Buschland fotografiert, nur wenige Tage vor Jacobs Geburtstag. Dabei war auch seine Hündin Layla. Kendall begleitet den Hollywoodstar offenbar in seine Heimat, wo er den besonderen Tag mit Familie und Freunden verbringen soll. Bilder, die unter anderem dem Magazin People vorliegen, zeigen die beiden eingepackt in auffällige, farblich abgestimmte blau-gelbe Mäntel, mit denen sie sich gegen die morgendliche Kälte schützten.

Nach ihrem Spaziergang zog es Kendall und Jacob weiter zum Frühstück in den Byron Bay General Store. Der Ort ist in Australien kein unbekannter Spot, auch weil Zac Efron (38) dort einst Vanessa Valladares (30) kennengelernt haben soll. Für Kendall und Jacob dürfte bei dem Ausflug aber vor allem die gemeinsame Zeit im Vordergrund gestanden haben. Laut Page Six soll es zwischen den beiden inzwischen deutlich ernster geworden sein. Ein Insider sagte dem Medium: "Sie sind gerade in dieser Phase, in der sie alles zusammen machen wollen, und die Sache ist ziemlich ernst geworden." Demnach soll Kendall sich mit Jacob sogar eine gemeinsame Zukunft vorstellen können.

Kendall Jenner und Jacob Elordi kennen sich bereits seit mehreren Jahren. Schon 2022 wurden sie einmal zusammen in Paris gesehen, später tauchten sie auch bei gemeinsamen Events wieder auf. Romantisch wurde es in der Öffentlichkeit aber erst, als sie bei Justin Biebers (32) Coachella-Afterparty küssend gesehen wurden. Zuletzt verbrachten sie außerdem Zeit auf Hawaii und in Montecito. Dort besitzt Kendall ein Reitanwesen. Jacob hat in Byron Bay wiederum ein abgelegenes Anwesen im Regenwald, was den aktuellen Aufenthalt in Australien auch zu einem sehr persönlichen Trip für das Paar macht.

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Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Imago Jacob Elordi in "Euphoria", Staffel 3

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

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