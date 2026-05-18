Kendall Jenner und Jacob Elordi relaxen am Strand von Hawaii

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (28) haben ein gemeinsames Wochenende auf Hawaii verbracht – und dabei erwischte sie ein Fotograf in einer bemerkenswert entspannten Zweisamkeit. TMZ veröffentlichte ein Bild der beiden, auf dem Kendall im Bikini mit einer Flasche Rosé in der Hand neben Jacob im Sand sitzt. Der Schauspieler trug blaue Shorts und eine grüne Baseballkappe. Weit und breit waren kaum andere Menschen zu sehen.

Das Magazin People berichtete bereits, dass die beiden "in den letzten Monaten rumgehangen und sich kennengelernt" hätten, so ein namentlich nicht genannter Insider. Das Hawaii-Wochenende dürfte nun die Gerüchteküche weiter anheizen. Bisher haben weder Kendall noch Jacob die Berichte über eine mögliche Romanze öffentlich bestätigt oder kommentiert.

Bekannt wurde das Duo spätestens, als sie auf einer Aftershow-Party des diesjährigen Coachella-Festivals gemeinsam gesichtet wurden. Schon dort sorgten die beiden für Aufsehen. Kendall ist als eines von fünf Kindern der Familie Kardashian-Jenner aufgewachsen und wurde durch die Realityshow Keeping Up with the Kardashians weltberühmt, bevor sie eine internationale Modelkarriere startete. Jacob wiederum wurde einem breiten Publikum durch seine Rollen in Serien wie Euphoria und den "The Kissing Booth"-Filmen bekannt. Beide gelten als besonders bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht – was die Strandbilder aus Hawaii umso bemerkenswerter erscheinen lässt.

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025