Laut Expertin kämpfen Kendall Jenner und Jacob mit Problemen

Läuft bei Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (29) nicht mehr alles rund? Ein gemeinsamer Ausflug der beiden in Australien hat zumindest für Gesprächsstoff gesorgt. Auf aktuellen Fotos sind die beiden beim Spaziergang mit Jacobs Hund zu sehen – beide von Kopf bis Fuß in Jacken, Kappen und Sonnenbrillen gehüllt, ganz offensichtlich darauf bedacht, unerkannt zu bleiben. Auffällig dabei: Zwischen dem Schauspieler und dem Model ist keinerlei körperliche Nähe zu erkennen. Körpersprache-Expertin und Medium Inbaal Honigman hat die Bilder jetzt im Gespräch mit OK! unter die Lupe genommen – und kommt zu einem eindeutigen Befund.

Laut Inbaal zeigen die beiden zwar nach wie vor eine starke Chemie, stehen jedoch vor einer angespannten Phase der Unsicherheit. "Ein verborgenes Kapitel aus der Dating-Vergangenheit einer Person löst ernsthafte Vertrauensprobleme zwischen dem Paar aus, die sich beim jüngsten Auftritt bereits abzuzeichnen beginnen", so die Expertin. Frühere Beziehungen könnten die beiden einholen, je ernster ihre eigene Verbindung werde. Laut Inbaal drohen Ex-Partner mit Aussagen aufzutauchen, "die alles auf den Kopf stellen könnten". Das eigentliche Problem sei dabei nicht die Vergangenheit selbst, sondern dass sie nie vollständig offenbart worden sei. "Während unbequeme Wahrheiten ans Licht kommen, fragen sich beide, wie gut sie sich wirklich kennen", ergänzte die Expertin. Beim Ausflug in Australien zeigten Kendall und Jacob jedenfalls keinerlei Zärtlichkeiten – ganz im Gegensatz zu einem früheren Ausflug nach Japan, bei dem sie Hand in Hand gesehen worden waren.

Erst kurz zuvor sah bei Kendall und Jacob jedoch alles noch positiv aus. Vor zwei Tagen berichtete Page Six nämlich, die beiden hätten ihre Beziehung offiziell gemacht. "Kendall und Jacob haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht und die Dinge offiziell werden lassen", zitierte das Portal einen Insider. Demnach "sieht sie definitiv eine Zukunft" mit dem Schauspieler. In dem Artikel hieß es außerdem, Kendall und Jacob seien seit Beginn ihrer Romanze "quasi unzertrennlich" gewesen. "Sie befinden sich einfach in dieser Phase, in der sie alles zusammen machen wollen, und die Dinge sind ziemlich ernst geworden", wurde ein Vertrauter zitiert. Ob in der Zwischenzeit wirklich etwas vorgefallen ist, ist bisher unklar.

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Collage: Getty Images, Getty Images Kendall Jenner und Jacob Elordi Collage

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

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Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala