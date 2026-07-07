Kendall Jenner und Jacob Elordi genießen romantischen Urlaub

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (29) haben das verlängerte Wochenende rund um den 4. Juli für einen Ausflug in den US-Bundesstaat Idaho genutzt – und das nicht allein. Mit dabei waren Hailey Bieber (29) und ihr Ehemann Justin Bieber (32), mit dem Kendall seit Langem befreundet ist. Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, die TMZ vorliegen, genoss das Quartett eine entspannte Bootsfahrt auf einem See in der Region. Beide Paare wirkten dabei sichtlich relaxed, während sie Sonne und Wasser in vollen Zügen genossen. Für Kendall ist Idaho seit Jahren ein vertrauter Rückzugsort – das Model besitzt dort schon länger ein Ferienhaus.

Für Kendall und Jacob ist der Trip in den "Gem State" nur der neueste Eintrag in ihrer gemeinsamen Reisechronik. Seit den ersten Gerüchten um ihre Romanze – die im April beim Musikfestival Coachella aufkamen, wo die beiden offenbar beim Küssen gesehen wurden – haben die beiden schon einige Abenteuer zusammen erlebt. Sie machten einen Strandurlaub auf Hawaii, erkundeten danach gemeinsam Tokio, wo ein Restaurant-Mitarbeiter ein Abendessen der Gruppe in den sozialen Medien teilte, und besuchten zuletzt Jacobs Heimat Australien. Zwischendurch sollen die beiden sogar ein Double Date mit Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) und deren Freund Timothée Chalamet (30) genossen haben, wie E! News berichtet.

Trotz all dieser gemeinsamen Ausflüge halten sich beide bedeckt, wenn es um ihre Beziehung geht. Jacob erklärte gegenüber Vanity Fair bereits 2020: "Man möchte, dass es echt und aufrichtig ist und all die Gefühle hat, von denen man in der Literatur der 1920er Jahre liest. Aber wenn die Leute zuschauen und darüber reden, macht das die Sache etwas schwieriger." Kendall äußerte sich zuletzt ähnlich privat, gab aber gegenüber Vogue France zumindest so viel preis, wie sie in dieses Jahr geht: "Das Wichtigste wird sein, mir selbst treu zu bleiben und weiterhin eine gute Zeit zu haben." Einem Insider zufolge soll sie außerdem keine Eile haben, Jacob in den Trubel der Kardashian-Familie einzuführen – sie wolle die Beziehung so unauffällig wie möglich halten.

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Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

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