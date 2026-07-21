Datete Lewis Hamilton vor Kim Kardashian ihre Schwester?

Seit Lewis Hamilton (41) seine Beziehung zu Kim Kardashian (45) auf Social Media öffentlich gemacht hat, stellen sich viele Fans eine pikante Frage: Hat der Formel-1-Star eigentlich schon einmal etwas mit Kims jüngerer Schwester Kendall Jenner (30) gehabt? Immerhin tauchten bereits 2015 Gerüchte auf, die eine Romanze zwischen dem Rennfahrer und dem Model nahelegten. Damals wurde Kendall beim Großen Preis von Monaco in Monte-Carlo mit Lewis' Goldkette fotografiert – ein Detail, das die Spekulationen so richtig angeheizt hatte.

Der 41-Jährige ließ damals jedoch keine Zweifel offen und dementierte die Romanze umgehend. Gegenüber E! News stellte er klar: "Kendall und ich sind schon eine Weile befreundet, also sind wir einfach Freunde." Gleichzeitig hatte Lewis durchaus lobende Worte für sie übrig: "Sie macht Großartiges, sie ist sehr fokussiert, sehr besonnen und für eine so junge Frau ist sie sehr erwachsen", sagte er. Von einer Liebesgeschichte war also keine Rede.

Besonders spannend finden Fans nun die familiäre Konstellation: Lewis machte seine Beziehung zu Kim auf Instagram offiziell. Auf mehreren Fotos waren die beiden eng vertraut zu sehen, unter anderem bei einem zärtlichen Moment auf einem Boot. In dem Clip zog Kim den Rennfahrer lachend ins Wasser, bevor beide gemeinsam abtauchten. Dazu schrieb Lewis: "Halte deine Menschen nah." Kim reagierte in den Kommentaren mit einem Herz-Emoji, und auch Kris Jenner (70) drückte auf "Like". Auf einem weiteren Bild hatte Lewis den Arm um Kims Schulter gelegt, während sie einen Hoodie seiner Marke +44 um die Taille gebunden trug.

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Imago Kendall Jenner und Lewis Hamilton beim Training zum Miami Grand Prix am Miami International Autodrome, Mai 2024

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian auf einem Boot