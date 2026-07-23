Jacob Elordi: Wegen dieser Verletzung verpasste er "Cannes"

Jacob Elordi (29) hat endlich das Geheimnis um seine mysteriöse Verletzung gelüftet, die ihn Anfang des Jahres zu einer Pause zwang. In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" sprach der Schauspieler gegenüber seinem Euphoria-Kollegen Colman Domingo (56), der als Gastmoderator fungierte, erstmals offen darüber: "Ich habe mir beide Fersen gebrochen. Ich bin von etwas heruntergesprungen." Über die genauen Umstände des Unfalls wollte sich Jacob jedoch nicht weiter auslassen – und zog einen prominenten Vergleich: "Es ist wie bei 'Fight Club': Man spricht nicht über den Fight Club." Die schwere Verletzung hatte zuvor dafür gesorgt, dass er seinen Platz als Juror beim Cannes Film Festival 2026 räumen musste.

Der Zeitpunkt seines Missgeschicks sorgte dabei für unfreiwillige Komik: Der Unfall ereignete sich genau zu dem Zeitpunkt, als Staffel 3 von "Euphoria" ausgestrahlt wurde. In der Serie verliert Jacobs Figur Nate mehrere Zehen und einen Finger, nachdem er von einem armenischen Geschäftsmann brutal verstümmelt wird. Dass Jacob also mit Gips und Stiefel zu Promotionauftritten erschien, ließ viele Fans an Method Acting glauben. "Ich hatte gleichzeitig einen Gips und einen Moonboot, während Nate seine Finger verlor. Alle fanden es unglaublich komisch und meinten: 'Oh, Method Acting!'", erzählte er. Für das Cannes Film Festival hatte die Verletzung hingegen ernstere Konsequenzen: Ein Insider hatte Page Six bereits im Mai verraten, dass Jacob wegen eines Fußbruchs als Juror ersetzt werden müsse.

Statt Jacob saßen beim diesjährigen Cannes Film Festival unter anderem Demi Moore (63), Stellan Skarsgård (75), Ruth Negga (44) und Isaach De Bankolé sowie die Regisseurinnen Chloé Zhao und Laura Wandel in der Jury. Jacob selbst war zuletzt in "Wuthering Heights" zu sehen und ist vor allem durch seine Rolle als Nate Jacobs in der HBO-Serie "Euphoria" einem breiten Publikum bekannt. Der australische Schauspieler feierte zuletzt mit der dritten Staffel der Erfolgsserie einen erneuten Karrierehöhepunkt – und das trotz der turbulenten Verletzungspause zu Beginn des Jahres.

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026

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Imago Jacob Elordi in "Euphoria", Staffel 3

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Imago Jacob Elordi bei der Eröffnungsnacht von Emerald Fennells "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney