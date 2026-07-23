Jacob Elordi berichtet von dem Horror-Dreh für "Euphoria"

Für seine Rolle in der Hitserie Euphoria musste Jacob Elordi (29) so einiges durchmachen – und das ganz buchstäblich. Der australische Schauspieler plauderte jetzt in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" über die extremen Bedingungen am Set, die er für seinen Serientod auf sich nehmen musste. Sein Charakter Nate wird darin lebendig begraben und stirbt nach einem Schlangenbiss. Zu Gast war Jacob gemeinsam mit seinem Kollegen Colman Domingo (56), der in der betreffenden Folge die Moderation übernahm.

Zwei ganze Tage verbrachte der 29-Jährige in einem Sarg – versehen mit Prothesen und einer künstlichen Zunge, ohne irgendetwas sehen zu können. Und als ob das nicht genug wäre, ließ Showmacher Sam Levinson dann noch echte Schlangen hineinsetzen. Im Sarg gesellte sich zu Jacob eine echte Boa constrictor, die die Rolle einer Klapperschlange übernahm. Bedrohlich war das Tier dabei allerdings kaum. "Er hatte eine sehr nette Persönlichkeit. Er war sehr zahm und sehr verschlafen. Ich glaube, er hatte nicht viel Sonne abbekommen", erinnerte sich der Schauspieler gegenüber dem Publikum. Statt die Szene dramatisch zu gestalten, rollte die Schlange sich immer wieder gemütlich zu seinen Füßen zusammen – weshalb Jacob sie sogar anstupsen musste, um sie zum Mitspielen zu bewegen. Trotz der strapaziösen Drehbedingungen zog er aber ein positives Fazit: "Du hast keine Texte. Du musst einfach nur so machen: 'Ahhhhhh!' Das ist alles. Es ist großartig."

Ausgerechnet etwas ganz Alltägliches bereitet dem Darsteller dagegen mehr Angst als Schlangen und Sarg zusammen: Spülwasser. Während er in der Show seine drei größten Ängste – Dunkelheit, der Tod und eben schmutziges Spülwasser – offenbarte, erntete vor allem Letzteres ungläubige Reaktionen. "Du weißt, wenn da so kleine Stücke von Hähnchen drin sind, ein bisschen Linsen vom Vortag", erklärte Jacob und mimte dabei Ekel: "Es ist ständig lauwarm. Man kann nichts dagegen machen. Und dann kommt man mit den Fingern rein." Für Jacob, der zuletzt auch in dem Film "Frankenstein" zu sehen war und in den vergangenen Monaten regelmäßig gemeinsam mit Kendall Jenner (30) gesichtet wurde, scheinbar ein echtes Gruselszenario.

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Imago Jacob Elordi in "Euphoria", Staffel 3

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio