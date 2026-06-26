Kendall Jenner hält Jacob Elordi von Kardashian-Trubel fern

Kendall Jenner (30) soll völlig verrückt nach ihrem neuen Freund Jacob Elordi (29) sein – und tut alles dafür, ihn von dem medialen Trubel fernzuhalten, der das Leben in ihrer berühmten Familie so oft begleitet. Der "Euphoria"-Schauspieler soll laut einem Insider "der erste Mann sein, in den sie seit Jahren so verknallt ist". Gleichzeitig wolle das Model die Beziehung so unauffällig wie möglich halten. "Sie hat es nicht eilig, ihn in die Kardashian-Maschinerie zu werfen", so die Quelle gegenüber Page Six.

Hintergrund sei vor allem, dass ein Leben in diesem Rampenlicht nicht für jeden etwas sei: "Nur sehr wenige Männer überstehen das", heißt es weiter. Bisher zeigten sich die beiden zwar gemeinsam mit Kendalls Schwester Kylie Jenner (28) und deren Freund Timothée Chalamet (30) bei einer Fanatics-Party im Mai sowie auf Paparazzi-Fotos in Los Angeles – ansonsten gehen die beiden aber bewusst getrennte öffentliche Wege. Laut dem Insider sei das auch der Grund, weshalb man die vier seitdem nicht mehr gemeinsam gesehen habe. Einen besonderen Wendepunkt in der Beziehung soll ein Urlaub auf Hawaii dargestellt haben. "Kendall hat wirklich nicht erwartet, so schnell so sehr in ihn verknallt zu sein, aber Hawaii hat alles verändert", zitierte Page Six eine Quelle bereits zuvor. Zuletzt reisten die beiden außerdem gemeinsam nach Tokio und befinden sich nun in Brisbane Bay in Australien – unweit von Jacobs Heimatstadt Brisbane.

Für Kendall ist Diskretion in der Liebe keine Neuheit: Schon ihre früheren Beziehungen mit NBA-Star Devin Booker (29) und Rapper Bad Bunny (32) hielt sie weitgehend aus dem Fokus ihrer Familie heraus. Auch Jacob ist das Leben im Scheinwerferlicht alles andere als fremd. Der Schauspieler, der zuletzt in Filmen wie "Saltburn" und "Frankenstein" zu sehen war, war zuvor mit Models und Prominenten wie Kaia Gerber und Olivia Jade Giannulli (26) zusammen und begleitete beide auch zu öffentlichen Events wie Filmpremieren.

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